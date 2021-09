Koller: Bod z Belgie by měl cenu zlata! Co si bývalý kanonýr myslí o Schickovi?

„Za Patrikem je pořádná mezera. Jako alternativu vidím Hložka, který může hrát za ním i na kraji. Eventuálně na hrotu. Kouč Šilhavý nemá moc na výběr. Zkusil Pekharta, což je jiný typ, a Doležala, který příliš gólů nedává. Paradoxní je, že stačí dát dvě branky a jste v nároďáku. Jinak v naší lize žádnou alternativu nebo střelce momentálně nevidím," říká bývalý útočník pražské Sparty Horst Siegl.

„Jsme ve fázi, kdy nemáme útočníky. Krmenčík, který je útočníkem číslo dvě, není po zranění ve formě. Pekhart je zraněný. Máme problém, když Schick vypadne, což není dobře. Na Euru dal góly vlastně jenom on. S Běloruskem bylo evidentní, jak moc chyběl. V nároďáku nemá v útoku konkurenci. Má formu, spoluhráči jsou na něj zvyklí. Do zpevněné obrany Bělorusů by se jeho šikovnost a vnímání prostoru hodily. S ním by utkání vypadalo jinak," doplňuje Jan Koller, historicky nejlepší střelec české i československé reprezentace.

Podle něj stojí Schick před zlomovou sezonou, která ho může vystřelit do některého z top evropských klubů. „Euro ho nakoplo, výtečně se zadaptoval v Leverkusenu. Pokud bude střílet dál góly, stane se lídrem národního týmu i klubu," uvádí Koller.

Patrik Schick v reprezentaci nemá podle Kollera adekvátní náhradu.

Jenže kvůli vyloučení ve Walesu bude chybět Schick i v Bruselu. „V lize bohužel nevidím nikoho, kdo by mohl Patrika nahradit. A ani nikoho, kdo by se mu mohl alespoň přiblížit. Tohle může být pro reprezentaci problém. Po vypršení trestu se vrátí, ale stát se může cokoliv. Musíme doufat, že se na říjnové zápasy někdo uzdraví a dostane se do formy, aby všechno neleželo jen na Patrikovi," podotýká šestinásobný král střelců české ligy, bývalý útočník Sparty David Lafata.

Vzhledem k očekávanému scénáři, a sice, že Češi budou v Bruselu v těžké defenzívě, a spoléhat budou na brejky, Koller tipuje, že pošle Šilhavý na hrot Vydru. „Určitě budeme hrát na jednoho útočníka, který je rychlý. Takže sázka na Vydru se nabízí. Určitě to nebude Doležal. A jaký tipuju výsledek? Belgie je pochopitelně velký favorit, je rozjetá. Bod by měl cenu zlata. Máme navíc plno absencí, můžeme jen překvapit. Třeba se to povede," uzavírá Koller.