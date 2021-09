Česko - Ukrajina 1:1 Češi v posledních vteřinách zachránili remízu, parádně se trefil Vydra

Co jiného mu zbývalo než jen nevěřícně kroutit hlavou? Ve Slavii spaluje Tecl šanci za šancí, a když při návratu do reprezentace mířil míč z jeho kopačky do brány, zahrál si ukrajinský obránce Kryvcov biliár, ve skluzu trefil tyč a od ní putoval balon do zámezí.

Prostě smolíček, jemuž nebyla gólová trefa přána ani v Plzni.

Parádní trefa Matěje Vydry! 💪 pic.twitter.com/bIXhjtcYfg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 8, 2021

A českému týmu by přitom moc a moc pomohla, protože velká příležitost se Teclovi nabídla už po osmi minutách.

Spoluhráči ze Slavie Praha, Stanislav Tecl a Taras Kačaraba z Ukrajiny během přípravného mezistátního utkání v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Navíc by šlo o vedení zasloužené, protože i v sestavě, v níž se objevili jen čtyři hráči aspirující za normálních okolností na místo v základní jedenáctce, byl výběr trenéra Šilhavého pětadvacet minut lepším, aktivnějším a útočnějším týmem.

I další příležitosti díky lepšímu pohybu a vydatné podpoře ofenzivy z druhé linie měl. Sadílkova hlavička však těsně minula bránu, Zmrhal pálil do hradby soupeřových těl.

Michal Sadílek a Yevhen Makarenko z Ukrajiny během přípravného utkání fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Zákonitě tudíž přišlo to, co v neděli v kvalifikaci v Bruselu.

Lekce z produktivity.

Tymčyk utekl po křídle debutujícímu Havlovi, parádně našel Kornijenka, proti jehož nechytatelné bombě neměl Staněk nárok.

A po sedmi minutách mohlo být ještě hůř, protože Havel znovu jen udiveně sledoval, jakého zrychlení je Tymčyk schopen. Naštěstí pro český tým útočník kyjevského Dinama namísto přihrávky na nabíhajícího spoluhráče zkusil skórovat sám. Ovšem jen zkusil, takže Staněk jeho střelu lapil.

Adam Hložek během přípravného utkání fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Ještě před přestávkou se Peškovi nabídla příležitost k vyrovnání, ale i tentokrát zůstalo pouze u nabídky. Brankář Bojko totiž Sadílkův pokus jen vyrazil, ale dobíhající Pešek se před Kornijenka ke střele vůbec nedostal.

Hromadné střídání v první čtvrthodině druhé půle tempo a úroveň zápasu pochopitelně poznamenalo, šance se přesto rodily.

Fotbalisté české reprezentace oslavují gól na 1:1.

Vlastimil Vacek, Právo

Nejdřív ji spoluhráčům nachystal další ukrajinský rychlík Zubkov, ale ani jeden z nabíhajícího tria na prudkou přihrávku nedosáhl, po pár minutách se Tecl znovu přesvědčil, že jemu gól prostě přán není.

Coufal ho našel ve výtečné střelecké pozici, jenže Tecl i z ní trefil tyč. A když dvě minuty před koncem vyčerpal příležitosti k vyrovnání i Sadílek, jehož slabou střelu Bojko vyrazil, měli už Ukrajinci výhru v rukou. A to i přesto, že i oni nastoupili v hodně improvizované sestavě. V porovnání s nedělním kvalifikačním duelem s Francií, s níž uhráli remízu, jim v kádru chybělo hned osm hráčů.

Vydra jim však v samém závěru tříminutového nastavení po akci Baráka radost pokazil, takže český celek ani v osmém zápase na plzeňském stadionu neprohrál.