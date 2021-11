Český obránce je nadšený z italské legendy! Inzaghi si s námi občas zahraje bago, říká Matějů

Proč vám v létě opět nevyšel plán změnit dres?

Nebylo nic konkrétního na stole. Nějaké náznaky sice byly, ale nic takového, co by mě zajímalo. K tomu jsem měl rozhovor s novým trenérem Inzaghim.

Přemlouval vás, abyste zůstal?

Udělal na mě výborný dojem. Rozhodl jsem se zůstat, pomoct v boji o návrat do Serie A. Což se poměrně daří, vedeme druhou ligu. Uvidíme, jak to bude dál, až mi kontrakt v Brescii vyprší. Jeho součástí je opce. Ale myslím, že by se uplatnila pouze v případě, kdyby se postoupilo. Nechávám tu otázku otevřenou. Jsem v hlavě nastavený správně, což je zásadní.

Vzhledem k případné účasti české reprezentace na mistrovství světa v příštím roce, je pro vás stávající varianta příznivější? Pokud byste letos v létě přestoupil, musel byste v novém klubu možná bojovat o místo.

Nechci soudit. Upřímně, jsem v Brescii čtvrtým rokem, nebráním se změně. Musí teď přijít něco klíčového. Buď odejdu z Itálie, nebo se využije roční opce. Ale to bude opravdu jen tehdy, pokud bude vypadat, že se postoupí. Třeba se mi naskytne něco zajímavého už v zimě.

Má Brescia jasný cíl v podobě návratu do Serie A?

Stoprocentně. Trenér Inzaghi s touto motivací do klubu přišel. V kabině nám řekl na rovinu, že bude chtít s námi do Serie A, jinak by na nabídku Bresice nekývnul. To samé mi zopakoval v rozhovoru mezi čtyřma očima. Předtím byl v Beneventu, které do Serie A dovedl. Jsme zatím na dobré cestě.

Dá se tato sezona srovnat s postupovým ročníkem 2018/2019?

Asi ano. Máme tým podobně složený, v létě se vhodně posílilo. Všechno si rychle sedlo, šlapeme dobře.

Kromě 39letého útočníka Palacia není v Brescii hráč nad třicet let. Sází klub záměrně na mladé?

Máme hodně mladých kluků, což před třemi lety, kdy se postupovalo, nebylo. V některých utkáních je to znát. Občas jdeme do věcí, do kterých bychom neměli. Ale zatím se nám daří zápasy dohrát do vítězných konců. I pro mladé je super, že můžou zabojovat o Serii A a mít vedle sebe útočníka, jako je Palacio. Nebo trénovat pod italskou legendou Filippem Inzaghim.

Jak změnil Inzaghi tým?

Hodně. Před uplynulou sezonou, po sestupu z první ligy, byl zásah do týmu značný. Takže jsme byli takoví nemastní, neslaní. Inzaghi přivedl spoustu svých lidí, mám z mužstva pozitivní dojem.

„Lístky na úterní kvalifikační zápas českého týmu s Estonskem na Letné jsou stále k dispozici na webu www.vstupenkyfotbal.cz." Petr Šedivý, tiskový mluvčí české reprezentace

Inzaghi býval světovým útočníkem. Hrajete pod ním víc ofenzívně?

Chce hrát útočně, kombinačně. Pro ofenzívní hráče jde o velký přínos. Navíc se vrátil sportovní ředitel, který tu byl před lety, kdy jsme postoupili do první ligy I tohle je povzbuzující zpráva, že věci se hýbají správným směrem.

Jaký má kouč k hráčům přístup?

Je klidný, ale umí být i rázný. Zatím se daří, takže je v pohodě. Je lidský, vycházím s ním velice dobře. Může nám všem pomoct. Stejně i sobě. Doposud toho tolik nenatrénoval, je na začátku kariéry. I on cítí, že může udělat další úspěch.

Zapojuje se Inzaghi do tréninků?

Spíše jen výjimečně. Občas si s námi zahraje bago. Celkově má přirozený respekt. Kamkoli přijedeme, budí největší zájem. Bere tím veškerý tlak a zodpovědnost na sebe. Pro Italy je velkou modlou, osobností.

Jedna velká osobnost však Itálii v létě opustila. Nakolik odchodem Ronalda do Manchesteru United Serie A utrpěla?

Ronaldo s sebou nese neskutečný marketingový přínos, italskou ligu díky němu sledoval celý svět. Ale netroufnu si na sto procent tvrdit, že Serii A jeho odchod oslabil.

Pojďme krátce k reprezentaci. V úterý vás čeká závěrečný duel ve skupině s Estonskem, baráž o postup na MS 2022 ale už máte jistou díky loňskému triumfu v Lize národů B. Kdybyste měl shrnout celou kvalifikaci, co vám vyjde?

Zápasy s Belgií byly těžké, ten domácí v Edenu nám ale vyšel, byli jsme blízko vítězství. Především teď na podzim jsme byli rozstřelení. Byla spousta zraněných, sestava se točila. Ale mohli jsem uhrát lepší výsledky. Budeme se snažit vyhrát s Estonskem a zabojovat o druhé místo.