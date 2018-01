Na Strahově vznikne sportovní rada. Bude dohlížet na fotbalovou reprezentaci

Netajil se svým handicapem. „Nikdy jsem fotbal na žádné vyšší úrovni nehrál, nebyl jsem trenérem ani funkcionářem, žádný klub jsem také nikdy nevlastnil,“ přiznával Martin Malík ještě před tím, než byl zvolen šéfem českého fotbalu, že může těžko kráčet ve stopách svých předchůdců. Natož aby podobně jako Miroslav Pelta nebo Ivan Hašek převzal reprezentaci do své gesce a rozhodoval o ní.

Měl jinou strategii a po měsíci strahovské vlády ji začíná naplňovat. „Vytváříme sportovní radu," potvrdil Martin Malík, že dává dohromady komisi, která bude jeho poradním orgánem a zároveň v ní bude zaznívat i oponentura vůči trenérovi národního týmu Karlu Jarolímovi.

„Proto v ní bude nejen reprezentační trenér Jarolím a manažer národního týmu Šeterle, ale i některý z trenérů ostatních reprezentačních celků, ředitel sportovně technického oddělení asociace Prokeš, ale i dva fotbaloví odborníci, kteří nejsou s naší asociací nijak spjatí. To abychom si byli jistí, že od sportovní rady dostáváme objektivní a nezkreslený názor," nastiňuje svůj plán Malík.

Při zmínce o nezaujatém odborníkovi zvenčí by se nabízela kupříkladu persona kalibru Pavla Nedvěda. Šéf českého fotbalu je ovšem v tomto směru skeptický.

„Ještě jsem s ním neměl možnost na toto téma mluvit, ale myslím, že by to bylo nad jeho časové možnosti. Sportovní rada se bude scházet totiž poměrně často, protože náš fotbal potřebuje co nejdřív nějaký úspěch," naráží Malík na premiérový ročník Ligy národů, který se losuje už 24. ledna ve švýcarském Lausanne.

Na koho Češi v Lize národů narazí? Los Ligy národů proběhne 24. ledna v Lausanne. Česká reprezentace bude hrát druhou ligu, v jedné ze čtyř tříčlenných skupin může narazit na dva z následujících soupeřů: Rakousko, Wales, Rusko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina, Irsko, Bosna a Hercegovina, Severní Irsko, Dánsko, Turecko. Skupina se hraje dvojkolově v září, říjnu a listopadu. Vítěz postoupí do první ligy pro další ročník, v případě nezdaru v kvalifikaci o Euro 2020 bude mít možnost dodatečného reparátu.

V nové soutěži dostal trenér od bývalého vedení asociace jasný úkol. „Je jím vítězství ve skupině evropské Ligy národů, ve které budeme hrát druhou ligu," definoval stanovenou metu místopředseda Roman Berbr, která byla už o týden později korigována. „Stanoví ji až nové vedení fotbalu, které bude zvoleno na prosincové valné hromadě," stálo v prohlášení zveřejněném po schůzce Berbra s Jarolímem.

Mimochodem, i Roman Berbr bude v nově vytvářené sportovní radě zasedat, takže bude mít možnost podle svého říjnového vyjádření dohlížet na každého nominovaného hráče a s Jarolímem o něm diskutovat.

„Jednání ale budu řídit samozřejmě já," poznamenává Malík a dodává, že plánuje i jedná s reprezentačním koučem. „Jarolím u reprezentace zůstává. Jsme domluveni, že si spolu sedneme hned po losování Ligy národů."

V radě dva odborníci

Ve sportovní radě, která pod různými názvy a ve všelijakých podobách existovala už mnohokrát v minulosti, ale jen málokdy měla významnější vliv, by Malík chtěl mít dva zmiňované odborníky, kteří nebudou spojeni se Strahovem.

„Jedno, zda bývalé hráče nebo trenéry. Jde mi hlavně o to, aby i uvnitř rady existovala oponentura a my dostávali nezkreslené a objektivní názory. Budeme ji totiž využívat nejen u reprezentačního áčka, ale i dalších celků."

Na námitku, že ve sportovní radě budou mít většinové zastoupení lidé ze Strahova, takže s objektivitou to může být všelijaké, Malík reagoval otázkou.

„Kdo ji ale zaručí při opačném složení rady? Kde bude jistota, že nepůjde jen o kritiku pro kritiku?!"