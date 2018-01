Čeští reprezentanti by při losu preferovali týmy klubových spoluhráčů, Barák chce naopak do skupiny Slováky

Kupodivu nevyhlíží nejpřijatelnější soupeře, které by jim mohl v nově chystané Lize národů přihrát los do skupiny. Fotbaloví reprezentanti by si přáli, aby se při středečním ceremoniálu, jenž se bude odehrávat v Kongresovém centru ve švýcarském Lausanne, národní tým dostal do společenství protivníků, za které hrají jejich kluboví spoluhráči, legionáři z Rakouska či třeba Bosny a Hercegoviny. Takovou touhu alespoň vyjevili Pavel Kadeřábek nebo Vladimír Darida.

Antonín Barák (vlevo) by chtěl do skupiny Slováky, Vladimír Darida (vpravo) zase Rakušany a Bosnu. Uprostřed na snímku Jaromír Zmrhal.

Soupeři figurující v prvním a druhém výkonnostním koši, z nichž se budou losovat v Lausanne soupeři pro českou fotbalovou reprezentaci pro premiérový ročník Ligy národů, jsou hodně různorodí.

V tom prvním figurují třeba pořadatelé letošního mistrovství světa Rusové, bývalí federální souputníci Slováci, Rakušané coby naši sousedé nebo Velšané.

„Ty bych bral já. Byl by zážitek zahrát si proti Baleovi či Ramseymu, protože jsou to fantastičtí fotbalisté," nechal se slyšet Jakub Jankto.

„Z prvního koše bych volil Rakousko. Je to hratelný soupeř, a navíc za něj hraje můj spoluhráč z Hoffenheimu Florian Grilitsch, takže utkání by pro mě mělo zvláštní náboj," prozrazoval svou volbu Pavel Kadeřábek.

„Já mám zase v Hertě rakouského spoluhráče Valentina Lazara, takže bych byl pro. Navíc i pro fanoušky by to bylo blízko," připojoval se Vladimír Darida, který má jasno i o druhém soupeři ve skupině.

„Bosna a Hercegovina, protože i další z mých spoluhráčů Vedad Ibiševič za tamní reprezentaci hraje. Lazaro i on jsou výborní kluci a skvělí fotbalisté. Bosna má vůbec řadu výtečných individualit. Třeba Edina Džeka," připomínal Darida.

Kadeřábek s ním byl ve shodě a Bosnu by rovněž bral. „U nás hraje Ermin Bičakčič, který Bosnu reprezentuje. Zajímavé střetnutí by to bylo i proto, že jsem proti Bosně ještě nikdy nehrál."

Jankto by si stejně rád zahrál proti Ukrajině, která je tak jako Bosna a Hercegovina ve druhém koši. Spolu s ní tam figuruje ještě Švédsko a Irsko.

„Je to asi překvapení, že si přeju Ukrajinu. V Praze ale mám dost kamarádů, kteří právě z této země pocházejí. Mluví perfektně česky, a i když v Čechách vyrostli, určitě by fandili Ukrajině. A to hecování by mě hodně bavilo," vysvětlil Jankto svou volbu.

Jen jeho spoluhráč z Udine Antonín Barák se svým výběrem v anketě FAČR liší. Chtěl by totiž do skupiny Slováky.

„Rád bych je porazil. Mají velmi kvalitní tým a často slyším, že nejsme tak silní jako oni. Je to pro mě příjemná rivalita. Uznáváme se a fandíme si, ale to měření na hřišti by mě hodně lákalo. Byl by to dobrý test pro celý tým," vysvětlil Barák, který naopak nemá jasno o druhém protivníkovi. „Všechny týmy ve druhém koši jsou silné, ambiciózní, takže se nechám rád překvapit."