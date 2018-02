Chlapci, ukažte se. Reprezentaci koncem roku prověří Lewandowski a spol.

Polák Lewandowski si kryje míč před Michalem Kadlecem na ME 2012.

Termíny se plní. Po nedávném losu Ligy národů, v níž se Češi poměří se Slovenskem a Ukrajinou, je jasno už také o vyplnění listopadového termínu pro přípravný zápas. Ten obstará 15. listopadu duel na hřišti Polska.

Pro českou reprezentaci je duel s účastníkem letošního MS v Rusku, jehož ústřední postavou je kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski, velkou výzvou.

Program zápasů reprezentace na podzim 2018: 6.9. 20:45: ČR - Ukrajina (Liga národů) 9.–11.9: termín pro přípravný zápas - v jednání 13.10. 15:00: Slovensko - ČR (Liga národů) 16.10. 20:45: Ukrajina - ČR (Liga národů) 15.11. 20:45: Polsko - ČR (přípravný zápas) 19.11. 20:45: ČR - Slovensko (Liga národů)

„Jsem spokojený. Jednak z rychlosti jednání obou stran, která nám s předstihem vyřešila jeden z podzimních otazníků, především však kvůli samotnému soupeři. Polsko si užívá výjimečnou fotbalovou generaci, která zdaleka není jen o Robertu Lewandovském," poukazuje trenér Karel Jarolím.

Prioritou bude Liga národů

"Polsko je velmi silný tým, o čemž svědčí výkony na ME ve Francii, postup na šampionát do Ruska i příslušnost do prvního koše v Lize národů. Těším se na kvalitní konfrontaci, na své si určitě přijdou také fanoušci. Přestože prioritou pro nás na podzim budou souboje v Lize národů, utkání s Polskem budeme chtít výkonnostně i výsledkově zvládnout," dodává kouč.

„Dvojzápas s Polskem a Slovenskem nabídne nejen fotbalové duely s puncem vysoké kvality, ale také zajímavé marketingové i společenské příležitosti. Jsme v úzkém kontaktu s představiteli obou asociací a společně budeme chtít pro fanoušky připravit výjimečné sportovní zážitky," ujišťuje Martin Malík, předseda FAČR.

Česká reprezentace se s Polskem v samostatné éře zatím utkala sedmkrát s bilancí tří výher a čtyř porážek. Poslední vzájemný zápas se datuje k listopadu 2015, kdy Češi v přípravě na ME prohráli ve Vratislavi 1:3.