Jarolím si zahrál na škatulata, hejbejte se. Čtyři hráči se před cestou do Číny omluvili, šest jiných povolal

To už nejsou jen běžné rošády, které musel reprezentační kouč v nominaci před cestou na turnaj do Číny udělat, ale pomalu hra na škatulata, hejbejte se. Už dopoledne Karel Jarolím zvěstoval, že legionář z Ostrovů Matěj Vydra pro zdravotní potíže na sraz vůbec nedorazí a krajánek z Itálie Jakub Jankto rovněž ne, ve smíchovském NH hotelu se sice pozdravil se slávisty Milanem Škodou a Josefem Hušbauerem, záhy se s nimi ale zase loučil. Ani oni do Číny nepoletí, protože je rovněž limitují zdravotní problémy.