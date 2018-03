S Džekem jsme velcí kamarádi, libuje si navrátilec do reprezentace Schick

V AS Řím dvaadvacetiletý útočník Patrik Schick zatím spíše paběrkuje. Chuť si po více než devíti měsících přijel spravit do reprezentace a na fotbalový China Cup, kde by rád chytil gólovou slinu...

V jaké náladě jste přiletěl na sraz z Říma, kde jste toho zatím moc neodehrál?

Dlouho jsem v reprezentaci nebyl, takže to je pro mne i vítaná změna. Těším se na spoluhráče a zápasy. Věřím, že budu hrát a rád bych se prosadil gólově.

Od přestupu do AS Řím jste asi čekal víc...

Není to tak, jak jsem si při přestupu představoval. Ale situaci mi zkomplikovala zranění. Přišel jsem už o letní přípravu kvůli problémům se srdcem, další přicházely postupně. Asi jsem si zavinil některé komplikace sám, protože jsem strašně chtěl trénovat, abych mohl hrát, a některé věci jsem uspěchal. Byl jsem natěšený, všechno chtěl hned zvládnout naplno, ale tělo na to nebylo ještě plně připravené. Byl jsem moc hrrr a svaly nevydržely. Teď dělám všechno pro to, abych byl zdravý. Konečně mě nic netrápí. Věřím, že co nejdříve chytím formu a dokážu, že do klubu, jako je AS Řím, patřím.

Není problém třeba i v herním systému, který je jiný než v Sampdorii?

Určitě není a já se především musím s tímto systémem sžít, ne že se bude přizpůsobovat mně.

Cítíte na tréninku, že se vracíte do formy, která vás vlastně do Říma přivedla?

Cítím, každý trénink vás posouvá dopředu.

Dá se říct, že jste byl v době přestupu, ale i po něm jedním z nejsledovanějších fotbalistů v Itálii. Některá média psala, že nenaplňujete očekávání. Nesl jste těžce situaci psychicky?

Lehké to nebylo. Pro mne to byla úplně nová zkušenost. Ale věřím si, že až budu mít natrénováno, dám nějaký gól, zlomí se to úplně k lepšímu. Rozhodně nepřemýšlím nad tím, že bych na to neměl, pořád si věřím, že to dokážu. Tlak byl a je pořád velký, což je v takovém klubu pochopitelné. Snažím se od něj oprostit, ale úplně to nejde. Ale dřív jsem nic takového nezažil. Musím si na něj pořád zvykat.

Dával vám někdo v klubu najevo, že se od vás čekalo a čeká víc?

Vůbec ne! Všichni se mi naopak snaží pomoct. Vidí, že to pro mne je těžká situace. Za to jsem jim vděčný. Věří, stejně jako já, že očekávání naplním.

Váš příchod doporučovala i legenda AS Řím Francesco Totti. Mluvil jste s ním o své situaci?

Vídáme se prakticky denně. On je normální chlap, chová se, jako by byl s námi pořád v kabině. I on mě hodně podporuje, čehož se vážím.

Edin Džeko gólově táhne tým, bere vás jako kamaráda nebo konkurenta?

Jsme kamarádi, dokonce spolu mluvíme i česky. Edin má pořád perfektní češtinu. Nejčastěji ale používáme takový česko-italský mix. Když něco nevím v italštině, Edin mi to přeloží. Hodně mě podporuje. Pro mě je skvělé spolupracovat na tréninku s jedním z nejlepších útočníků na světě. Dívám se, jak co dělá, učím se od něj. Rozhodně mě nebere jako konkurenta, on dokazuje v každém zápase, jak je skvělý.

Můžete hrát spolu na hrotu?

Moc jsme toho spolu neodehráli, pokud jsme byli na hřišti oba, hrál jsem na křídle, což pro mne není ideální pozice. Jsem hrotový útočník jako Edin. Vůbec to neberu tak, že by byl konkurent. Já jsem rád za každou příležitost, kdy mohu být na hřišti.

Co byste chtěl umět jako Džeko?

Dá se říct, že všechno. Je to opravdu vynikající hrotový útočník.

Zatím jste neodehrál v Lize mistrů ani minutu. Věříte, že by nějaká mohla přijít ve čtvrtfinále proti Barceloně?

Kéž by! Proti Barceloně už jsem si zahrál, nějakou zkušenost mám (úsměv). Pro mne je cenné, že mohu být součástí tohoto týmu a postupu. Budu dělat všechno pro to, abych se na hřiště dostal.

Je velký rozdíl mezi Sampdorií Janov a AS Řím?

AS Řím je jeden z největších klubů v Itálii. Hrajeme o přední příčky v Serii A, jsme ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Co mne v Římě překvapilo, je mnohem větší zájem fanoušků, jsou takoví divočejší, než jaké jsem zažil v Janově. Kdekoliv se objevím, pokřikují na mne, volají moje jméno, ale v dobrém. Chtějí se fotit, nedá se před nimi schovat, ale já se ani nesnažím někoho odmítnout. K fotbalu v tak velkém klubu to patří a nebudu říkat, že mi to nedělá i dobře.

Jak se Římě vůbec žije?

Skvěle, je to nádherné město. Vyhovuje mi, že je tam i teplo, i když v posledních dnech hodně pršelo, což tam prý nepamatují.