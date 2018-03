Suárez? Cavani? Kdo by si proti uruguayským hvězdám nechtěl zachytat? netají Pavlenka

Kvalifikaci v Severním Irsku Vaclík zpackal, takže o místo brankářské jedničky se přihlásili Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem. Nejdřív jen jako gólmani chytající pouze v české lize, od loňského podzimu už ovšem také legionáři v bundesligových Brémách, resp. francouzském Rennes.

Nul ubylo, zato body přibývají

A teď na jaře chytají znamenitě. Vždyť Koubek vytáhl svůj tým z devatenácté příčky ligové tabulky na pátou a renomovaný L´Equipe ho hodnotí jako nejlepšího gólmana ve francouzské lize. A Pavlenka je zase podle odborného Kickeru dvanáctým nejlepším hráčem celé bundesligy, protože jeho přičiněním unikly Brémy na jaře z pásma sestupu a figurují na dvanáctém místě tabulky.

„To není zásluha má, ale celého týmu. Už to s námi bylo hodně zlé, ale proti Schalke jsme se chytili, získali sebevědomí, začali dávat góly a zvládat klíčové zápasy, což se na podzim nedařilo. A najednou se dostavila pohoda," odmítá exslávistický gólman Pavlenka, že by jen on táhl Brémy tabulkou vzhůru.

„Hrajeme týmově, v tom to je," poukazuje na proměnu svého mužstva.

I on si jí prošel. Zatímco na podzim odchytal řadu zápasů s čistým kontem, na jaře jich ubylo. „Nuly sice přibývaly, ale první dva tři měsíce pro mě byly hodně těžké. Teď na jaře sice čistých kont ubylo, zato máme mnohem víc bodů, což je daleko důležitější."

I proto se cítí v daleko větší pohodě než při listopadovém turné národního mužstva do Kataru, kde v zápase s domácím týmem vychytal svou první reprezentační nulu.

Uruguay představuje šanci

Teď ho čeká Turnaj čtyř zemí v Číně a samo sebou, že by chtěl do brány zase.

„Kdo by nechtěl chytat? Záleží ale na trenérovi," uvědomuje si Pavlenka, že mezi trojicí brankářů panuje momentálně velká konkurence a jen na Jarolímovi záleží, na koho ukáže.

Pro gólmana, kterého reprezentační kouč poctí důvěrou, půjde hned v prvním zápase o mimořádnou šanci říct si o místo brankářské jedničky natrvalo. Vždyť v Nan-ningu čeká Uruguay, soupeř s hvězdami kalibru Suáreze a Cavaniho, protivník, jenž by se mohl stát černým koněm letošního světového šampionátu v Rusku.

„Vždyť to jsou hráči světové úrovně, takže proti nim by si chtěl zahrát každý. A zachytat také," je na Pavlenkovi zřejmé, jak by o svou šanci stál. Zvlášť teď, kdy do sebe nasává vítěznou mentalitu, která je pro německé fotbalisty charakteristická, a i jeho postupně infikuje.

Na poznatky z videa není při zápase čas

„Ale přehnaná zatím rozhodně není. Zpočátku k tomu nebyl v Brémách ani důvod, protože jsme se potáceli u dna tabulky a moc jsme nevyhráli. Až teď šlo sebevědomí nahoru."

Proti snajprům Cavanimu a Suárezovi, kteří ve francouzské, resp. španělské lize nastříleli v letošní sezóně víc gólů než všech jednadvacet českých reprezentantů dohromady, bude gólman sebevědomí potřebovat.

„Probereme je u videa, podíváme se na rozbor jejich hry, ukážeme si, jak střílí nebo jak napadají rozehrávajícího brankáře, a uvidíme, jestli to pomůže," potvrzuje Pavlenka, že zvyklosti trenérů jsou stejné v Brémách i v reprezentaci.

Na gólmanovi ovšem záleží, zda mu zmiňované rozbory a poznatky něco dají v samotném utkání.

„Samozřejmě se snažím odhadnout, jak protihráč uvažuje a co míní udělat, ale těžko mohu přemýšlet, zda třeba takový Suárez pálí už před šestnáctkou nebo až v ní, zda si míč navede ne levou nebo na pravou nohu a teprve tou střílí. Na něco podobného není čas," prozrazuje, co by se mu nejspíš honilo hlavou, kdyby v pátečním odpoledni v Nan-ningu dostal proti Jihoameričanům šanci právě on.