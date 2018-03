Lvíčata budou čelit brutální síle. V bitvě o naději potřebují bezpodmínečně zvítězit

Přetěžký úkol čeká na českou fotbalovou reprezentaci do jednadvaceti let. Pokud si svěřenci trenéra Vítězslava Lavičky chtějí udržet reálnou šanci k postupu na ME 2019, musí v páteční kvalifikační bitvě v Karviné bezpodmínečně porazit Chorvatsko, druhý tým 1. skupiny. Na jeho půdě přitom Lvíčata před šesti měsíci utrpěla pětibrankový debakl (1:5).