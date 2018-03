Senzace! Lvíčata se vytáhla, favorit skončil poprvé v kvalifikaci na lopatkách

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad Chorvatskem 2:1 a udrželi naději na postup na šampionát. Češi mají v průběžné tabulce deset bodů a na druhé Chorvatsko ztrácejí tři body, odehráli však o zápas méně. Tabulku vede Řecko, které má o šest bodů více než nyní Lvíčata.

Radost českých fotbalistů do 21 let. V kvalifikaci ME vyhráli nad Chorvatskem.

Jaroslav Ožana, ČTK