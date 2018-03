Gebre Selassie hrál poprvé v životě od začátku stopera a rýpl si do Suáreze

"Myslím, že to nebylo špatné na to, že jsme hráli takhle poprvé. Stopera jsem nikdy nehrál, jen když byla nouze v průběhu zápasu. Je to přece jen něco jiného, než když člověk hraje na straně. Člověk nesmí nikam odbíhat, i kdyby chtěl hrát dopředu. Musí koukat furt dozadu, jestli tam má dostatečné zajištění," řekl Gebre Selassie novinářům.

Trenér Karel Jarolím chtěl posílit střed obrany o dalšího stopera kvůli uruguayským ofenzivním hvězdám Luisi Suárezovi a Édinsonu Cavanimu. Přesto oba dva kanonýři do přestávky skórovali - první z nich z penalty a druhý nůžkami.

"Byly to takové nešťastné situace. Penalta, kdy se Suárez ochotně svalil k zemi. Myslím, že Pavlas (Pavlenka) už dával ruce pryč a on mu do nich vyloženě padal. Ale neviděl jsem to na videu, to je jen z toho, jak jsem to viděl v zápase," uvedl Gebre Selassie.

"Potom následovala situace, kdy jsem si byl naprosto jistý, že je ofsajd. Ale zapomněl se nám tam jeden hráč. Asi hezký gól," doplnil krajní obránce Brém.

Často sváděl se soupeřovými hvězdami souboje. "Jsou to rozdíloví hráči, kteří o sobě na hřišti moc dobře vědí. Je hrozné nějak anticipovat jejich přihrávky, kdy balon přenechají, kdy má člověk nabrat jejich pohyb. Nechcete, aby se otočili s balonem a bez tlaku to hráli dál. Oba dali po jednom gólu. Pro nás cenná zkušenost, dobrý přípravný zápas, akorát kdyby to cestování sem bylo lepší," řekl Gebre Selassie.

Jeho tým kvůli poruše letadla odcestoval z Prahy náhradním strojem až ve středu a v Číně přistál 37 hodin před výkopem. Měl tak na aklimatizaci spojenou s časovým posunem méně prostoru než soupeř.

"Dostali jsme dva góly, tak to pochopitelně ve finále hodnotit pozitivně nejde. Ale celkově po tom cestování, že jsme tady něco přes den, jsme podali kvalitní výkon," mínil Gebre Selassie.

"Řekli jsme si před zápasem, že se budeme snažit hrát fotbal, že si dlouhým balonem pomůžeme jen v nouzi. Celkem se nám dnes dařila kombinační hra po zemi, ale bohužel jen po vápno. Chybělo lepší finální řešení v šestnáctce," dodal jednatřicetiletý hráč.