Lvíčata vyhrála pro zesnulého kouče Pešiceho, uctila i památku brankáře Srníčka

Český reprezentant Tomáš Wiesner bojuje o míč v utkání kvalifikace ME hráčů do 21 let s Chorvatem Josipem Brekalem. Lvíčata slaví výhru 2:1.

Vítězství českého kouče nad silným protivníkem těšilo. „Máme radost. Moc dobře jsme věděli, jak je to důležitý zápas a co za fotbalisty proti nám stojí. Reakce hráčů na podzimní porážku, kterou máme stále v paměti, byla správná. Proti individualitám uspěli týmovou prací a odhodláním," řekl Lavička.

Do Karviné, kde se Lvíčata s Chorvaty utkala, pozval Lavička kvůli zranění klíčových opor Černého, Mihálika, Provoda a Jakuba Šurala čtyři kvalifikační nováčky. Dva se mu za důvěru odvděčili gólem. Česko poslal v prvním poločase do vedení hlavičkou stoper Jablonce Lischka, o vítěznou trefu se postaral po změně stran českobudějovický záložník Filip Hašek. „Když chybí stabilní opory, je to vždy velký otazník. Na druhou stranu je to šance pro ostatní a dneska to klaplo tak, jak mělo. Velmi mě těší, že jsme vyhráli i nich," uvedl kouč.

Nejkrásnější a také nejdůležitější akci pátého kvalifikačního duelu vymyslel teplický záložník Daniel Trubač, který nejprve protančil chorvatskou šestnáctkou a v posledním možném okamžiku vybídl ke střele Filipa Haška. „Nejsem typ, který by zrovna střílel, tak jsem byl trpělivý a čekal jsem, jak se to vyvine. Pak si tam naběhl vlevo Hašan a stačilo mu to jenom posunout doleva," popsal vítěznou akci Trubač.

A od trenéra za ni sklidil velkou pochvalu. „Byla to velká euforie. Jsem rád, že si kluci v takové dovolili to takto zahrát. Jedním z bodů v přípravě na toto utkání byla odvaha a zdravé sebevědomí. Hráli jsme na hranici svých možností a tahle akce to jenom potvrdila," připomněl Lavička.

Výhra pro Pešiceho

Ještě na podzim byl nedílnou součástí realizačního týmu české reprezentační jednadvacítky někdejší skvělý fotbalista a trenér Josef Pešice. Vinou vážné nemoci, které před Vánoci loňského roku podlehl, už se Lavičkův tým musí obejít bez jeho poznatků. Vítězství nad Chorvatskem 2:1 Lvíčata věnovala právě jemu.

„Ještě v říjnu pro nás mapoval hru Chorvatska a byl s námi i ve Varaždínu. Byl to pevný člen naší jednadvacítky, ale bohužel osud mu nepřál. Za celý tým bych mu rád tohle vítězství poslal tam nahoru," řekl Lavička. „Josef Pešice dokázal svůj správný pohled na fotbal přenést na hráče, velmi rád jsem s ním spolupracoval," pokračoval.

Tým, který usiluje o postup na evropský šampionát, který se v roce 2019 uskuteční v Itálii, na severu Moravy vzpomněl i na dalšího skvělého hráče a trenéra, který opustil fotbalové trávníky až příliš brzy - Pavla Srnička. Ten zemřel na konci roku 2015 v sedmačtyřiceti letech. „Někteří z nás s Pavlem spolupracovali, proto jsme využili téhle možnosti a do nedalekého Bohumína, kde je pochovaný, jsme zajeli položit mu na hrob kytičku. Tihle kluci jsou stále s námi a věřím, že nám i dnes dodali energii, která nám pomohla tohle důležité utkání zvládnout," pronesl Lavička.