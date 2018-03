Bomber spustil velkou vášeň. Češi našli v exotice své zaryté čínské fanoušky

Většina fanoušků hlídkujících na recepci hotelu lační po selfie s Garethem Balem, hvězdě Walesu. Nadšeně však vyvolávají také české reprezentanty a při každé příležitosti vytahují jejich vytištěné fotografie a dožadují se autogramu. O víkendu však dorazili speciální vyslanci pořadatelské země.

„Příběh mého českého fanouškovství začal v roce 1990, během mistrovství světa v Itálii. Viděl jsem zápas Československa s USA a okamžitě si zamiloval Tomáše Skuhravého. Bomber, neskutečný hráč. A také další mi utkvěli v paměti. Třeba Kubík, Bílek nebo Chovanec. Fantastický tým. V té době mi bylo deset let a nadchnul jsem se naprosto vášnivě. Mnozí lidé věkem ze svého fanouškovství spíše sleví, u mě je to naopak. Teď se třesu jako malé dítě," říká nejmluvnější a také nejstarší z kvarteta Sin Chao krátce po setkání s českým národním týmem.

Na recepci si skupinky všiml Vladimír Darida a zajistil čínským nadšencům večerní setkání s celým týmem. „Byli velmi slušní, decentní a v prvé řadě mě jen poprosili o podpis. České bundy i šály mě však zaujaly, takže jsme se dali do řeči. Jejich příběh je neuvěřitelný, nebylo co řešit. Společné setkání bylo nejmenší, co jsme pro ně mohli udělat," usmívá se záložník berlínské Herthy, který se společně se všemi spoluhráči těší z osobních darů. Čínští fanoušci totiž přivezli tradiční vějíře, na každém z nich bylo čínskými znaky vyvedené jméno každého jednotlivého hráče. Ručně dělaný zápisník pak byl dárkem pro všechny členy realizačního týmu. Na oplátku reprezentanti předali svým čínským fanouškům podepsané dresy i šály národního týmu.

Jmenuji se Benedikt Dobrák, těší mě

„Jsou skvělí. Skromní a hodní kluci. Ale nepřekvapili mě, všichni čeští hráči jsou takoví," vypráví znalecky Sin Chao, který si se svými kamarády nenechá ujít jedinou možnost potkat své české oblíbence.

„Do Česka nám to zatím bohužel nevyšlo, ačkoliv cesta je samozřejmě v plánu. Využíváme tak alespoň možností potkat hráče, kteří se objeví v Číně. Seděli jsme tak například s Honzou Rezkem, fotky máme také s Pavlem Nedvědem, Tomášem Rosickým, Bořkem Dočkalem, Petrem Čechem nebo také Vaškem Pilařem či Petrem Jiráčkem. Dost zahraničních týmů naštěstí přijíždí do Číny na soustředění, takže příležitost se tu a tam vyskytne. Což je 'výborně'," překvapí Sin Chao českým slovíčkem a po udivených výrazech v českých tvářích nadšeně pokračuje.

„Snažím se česky učit, ačkoliv jde o strašně těžký jazyk. Koneckonců podobné je to asi z pohledu Čechů s čínštinou. Takže umím alespoň pár frází a slovíček, které mi již několikrát pomohly najít si cestu k českému hráči v davu jiných fanoušků. A navíc mám i své neoficiální české jméno. Moje příjmení totiž znamená v čínštině 'Dobrý'. Narodil jsem se 12. listopadu, kdy má v českém kalendáři svátek Benedikt. 'Jmenuji se Benedikt Dobrák, těší mě'," přeskočí opět do češtiny dobře naladěný nadšenec.

On i jeho kamarádi nejsou zdaleka jediní, kterým čínská srdce bijí pro české barvy. „Myslím, že jen v Pekingu je fanoušků Česka kolem stovky. Potkáváme se při velkých zápasech a fandíme. Ať se vyhraje nebo prohraje. Vždycky jsme hrdí a klukům po zápase na dálku poděkujeme. Vím, že v Čechách jsou fanoušci velmi přísní. Rád bych jim vzkázal, aby drželi klukům v každé situaci palce. Vrátí jim to," zdůrazňuje Sin Chao, který překvapí také klubovou náklonností.

Slovácko, do toho!

„Dopisuji si s kamarádem z Uherského Hradiště, takže fandím hlavně Slovácku. Sympatická je i Jihlava. A v pohárech pak samozřejmě všem." Dalšímu z kvarteta je nejblíže Sparta, hlavně kvůli jeho oblíbenci Tomáši Rosickému. Zbylí dva jmenují za svého oblíbence Petra Čecha a klubovou přízeň dělí mezi celou ligu. Právě omezené možnosti sledování nejvyšší soutěže jsou jejich největším problémem.

„Strašně rád bych si zapnul televizi a podíval se na český fotbal. Ale třeba i to se časem zlepší," doufá Sin Chao, který ukazuje velký přehled v českém fotbale. „Ze současné reprezentace se mi strašně líbí brankáři, všichni skvělí. Honza Stejskal odvádí výbornou práci, taky patří k mé oblíbené české generaci. Úžasný je Michal Trávník, věřte mi, dotáhne to daleko. A až se rozehraje v Plzni, potáhne reprezentaci Aleš Čermák. Skvělý hráč, sledoval jsem ho v jednadvacítce."

Český fotbal a obecně Češi jsou pro kvarteto čínských fanoušků nevyčerpatelným tématem. Ale jedna otázka je přece jen dostala do rozpaků. Komu budou fandit v pondělním duelu Česka a domácí Číny?

„Těžké. Jsme Číňané, ale milujeme Čechy. Fandit tak budeme oběma. Já osobně jsem přesvědčen, že vyhrají Češi. Jsou silní. A budou ještě silnější. Já týmu strašně věřím," zakončuje Sin Chao a loučí se česky nevšedním sportovním přáním: „Hodně vyhrát."