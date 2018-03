Po výhře nad Chorvatskem míří Lvíčata do Řecka. Jedeme pro tři body, říká Lischka

Radost českých fotbalistů do 21 let. V kvalifikaci ME vyhráli nad Chorvatskem.

„Jedeme tam pro tři body, to je jasné. Doufám, že se nám to i podaří," poznamenal autor úvodního gólu do chorvatské sítě David Lischka. Dobře ví, že pozice Lvíčat není ani po karvinském vítězství ideální. Na dosud neporažené Řecko ztrácejí Češi v tabulce 1. kvalifikační skupiny šest a na druhé Chorvatsko tři body. A přestože mají odehráno o utkání méně, pokud chtějí zůstat ve hře o první příčku ve skupině, která zaručuje postup, potřebují v Xanthi bodovat.

„Po výhře nad Chorvatskem to byla velká euforie, ale kroťme ji. Řekové jedou kvalifikací velmi dobře. Zatímco my a Chorvaté jsme už ztratili pět bodů, oni jenom dva. Čeká nás další náročný zápas," upozornil trenér české reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička, jehož tým se s fotbalisty Řecka v této kvalifikaci utká poprvé.

V posledním utkání kvalifikace mladí Řekové porazili doma San Marino 4:0, což přímo na místě sledoval jihlavský kouč Martin Svědík. Jaké informace od něj získal hlavní kouč? „Řekové hrají útočný, náročný fotbal. Aktivně a vysoko napadají, šikovné hráče mají i v útočné fázi," řekl Lavička.

Česko nerozehrálo kvalifikaci o postup na ME 2019 v Itálii dobře. Hned v úvodním utkání proti Bělorusku (1:1) přišlo o dva body, další tři ztratilo po debaklu 1:5 v Chorvatsku. Další tři utkání proti San Marinu (3:1), Moldavsku (3:1) a Chorvatsku ale Lvíčata zvládla. „Čím více výher, tím samozřejmě lépe. Ale máme pořád co zlepšovat, i když dokud budeme vyhrávat, tak se lepšit nemusíme," smál se záložník Daniel Trubač.