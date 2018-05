Vstupenky na dva zápasy reprezentace budou k mání přímo v Rakousku

Tým kouče Karla Jarolíma se utká s Austrálií v pátek 1. června ve 13:00 v St. Pöltenu, vstupenky jsou v ceně 15 eur (nad 18 let) a 9 eur (7-17 let). Děti to 6 let mají vstup zdarma.

Druhý přípravný duel s Nigérií je na programu ve středu 6. června od 15:00 ve Schwechatu a vstupenky je možné pořizovat v jednotné cenové kategorii 18 eur. K dispozici jsou i VIP vstupenky za 75 eur.

Pokladny na stadiónech v St. Pöltenu a Schwechatu se pro veřejnost otevírají v obou případech dvě hodiny před utkáním.