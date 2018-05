Dobrá zpráva z lázní. Schick na tréninku pálí ostošest

Vedle čtyř omluvenek se i nad jeho startem vznášel trochu otazník. Útočník AS Řím dostal minulý týden injekci do svalu. Patrik Schick je však v pořádku a v přiloženém videu se můžete přesvědčit, že na soustředění fotbalové reprezentace v rakouském lázeňském městečku Laa an der Thaya pálí ostošest. Češi se během soustředění utkají s účastníky mistrovství světa Austrálií a Nigérií.