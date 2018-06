Debakly a noční můry, aneb Když nároďák vybouchne. Připomeňte si nejhorší výsledky reprezentace

Každý tým střádá zápasy, na které by nejraději zapomněl a ze statistik vymazal. Fotbalová reprezentace není výjimkou. Hodně výraznou kapitolu připsala v pátek na kempu v Rakousku. S Austrálií padla 0:4, což je vůbec nejvyšší porážka v samostatné české éře. Šlo sice jen o přípravný duel, přesto debakl v redakčním přehledu vystoupal na jedno z předních míst.

Těžká rána, i když o body zatím nešlo. „Myslel jsem si, že se naše hra i výkonnost posouvá. Ale zápas s Austrálií mě z toho vyvedl," netají trenér Karel Jarolím, že mu naskočily další hluboké vrásky.

Soustředění v Rakousku je poslední přípravou na zářijový start Ligy národů, nové soutěže, ze které může vést cesta na příští mistrovství Evropy. Jak v ní však národní tým chce obstát proti silnému Slovensku a Ukrajině, když od Austrálie schytal takovou rychtu...?

Podívejme se na přehled největších propadáků národního týmu.

1. Lucembursko - ČR 1:0 (7. června 1995, kval. ME 1996) - Tehdy to byl v Lucemburku pořádný šok, ale všechno dopadlo dobře. Uhrinův tým nakonec v kvalifikaci předstihl Nizozemce i Nory a na šampionátu v Anglii pak senzačně došel až do finále...

2. ČR - Ázerbájdžán 0:2 (18. listopadu 2009, turnaj) - Výsledek z Al-Ajnu šel do světa a jen potvrdil, že Češi už nejsou tím obávaným soupeřem. Alibi „rezervní" sestavy v tomto případě neobstojí. Vždyť Ázerbájdžán byl 125. na světě!

3. ČR - Austrálie 0:4 (1. června 2018, příprava) - Československý ani český tým v devíti předchozích případech se Socceroos ještě nikdy neprohrál. Teď rovnou o čtyři góly, což je největší debakl reprezentace od roku 1985...

4. Rusko - ČR 4:1 (8. června 2012, ME 2012) - Češi prý počítali s tím, že jsou Rusové dobří, ale ne až zase tolik... Výkon všechny vyděsil, porážka v premiéře turnaje však neznamenala vyřazení. Po výhrách nad Řeckem a Polskem nároďák postoupil na EURO 2012 do čtvrtfinále.

5. Malta - ČR 0:0 (11. října 2000, kval. MS 2002) - Jeden z „vrcholů" neúspěšné kvalifikace. Řepka viděl v La Vallettě červenou kartu a tým pak nebyl schopný vstřelit byť jen jeden potřebný gól.

6. Malta - ČR 0:0 (12. října 1994, kval. ME 1996) - Hned druhý kvalifikační duel samostatného českého výběru skončil nečekanou ztrátou. V 58. minutě byl vyloučen obránce Novotný a gól nepadl. Na postup to však nakonec nemělo vliv.

7. Island - ČR 3:1 (1. září 2001, kval. MS 2002) - Začátek krachu v kvalifikaci. Koller se nechal vyloučit ve 40. minutě a Islanďané vedli již o tři góly, takže Jankulovski v závěru jen zmírnil hrozící debakl.

8. ČR - Belgie 0:1 (14. listopadu 2001, kval. MS 2002) - Venku se nechal vyloučit Řepka, v závěru odvety na Letné potom také Nedvěd s Barošem. Zklamání bylo dovršeno, pro favorizovaný tým skončila baráž velkou ostudou...

9. SAE - ČR 0:0, penalty 3:2 (15. listopadu 2009, turnaj) - Už i Emiráty jsou pro nároďák vážným soupeřem. Mělo to být varování, ale pořád si byl málokdo ochoten připustit, že s Ázerbájdžánem může být na testovacím turnaji ještě hůř...

10. ČR - Dánsko 0:3 (22. března 2013, kval. MS) - Po bezbrankovém poločase přišla v Olomouci studená sprcha. A jedna z hlavních příčin, proč tým na světovém šampionátu zase chyběl.

11. ČR - Arménie 1:2 (6. září 2013, kval. MS) - Tvrdý direkt v Edenu. Rosického gól na záchranu zápasu nestačil, nečekaná domácí porážka byla dalším střípkem do neúspěšné kvalifikace.

12. ČR - Litva 0:1 (7. září 2010, kval. ME) - Dokonalý šok v Olomouci. Vstup do kvalifikace nevyšel a nic nebylo platné, že domácí měli výraznou převahu a spoustu šancí. Od té doby byli v každém utkání pod tlakem až do úspěšné baráže s Černou Horou.

13. ČR - Ázerbájdžán 0:0 (12. října 2016, kval. MS) - Času na nápravu bylo ještě dost, nicméně právě ve Vítkovicích začala kalvárie, kvůli níž ztratil nároďák šanci na postup dávno před koncem kvalifikační skupiny.

14. Norsko - ČR 3:0 (10. srpna 2011, příprava) - Ještě štěstí, že v Oslu šlo jen o přátelák. Nároďák sem přijel jako k pouťáku a kouč Bílek musel uznat, že to byl zápas, v němž nemohl být spokojený ani s přístupem hráčů.

15. Chorvatsko - ČR 4:2 (9. února 2011, příprava) - Také jen příprava bez bodových ztrát. Potvrdila však, že nároďák už zdaleka není tak silný jako dřív a jeho výbuchy se množí.

16. ČR - Finsko 0:1 (11. září 2012, příprava) - Přátelský duel v Teplicích se hrubě nevydařil. Odfláknutý první poločas byl příšerný.