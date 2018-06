Odchod od reprezentace? Žádná nabídka z Egypta mi na stole neleží, ujišťuje Jarolím

Jako by nestačilo, že se na soustředění v Rakousku probírají z vysoké porážky s Austrálií. Přípravný kemp fotbalové reprezentace teď navrch okořenila zpráva z egyptských médií, že trenér Karel Jarolím by mohl převzít káhirský klub Al Ahlí. „Mě samotného zpráva zaskočila,“ ujišťuje kouč národního týmu, že mu žádná taková nabídka na stole neleží.

Server Egy Sport napsal, že podle jeho zdrojů se Al Ahlí s Jarolímem dohodl, že nahradí ve funkci dosavadního trenéra Hossama Al Badrího a že už se jen čeká, až trenér dorazí do Egypta a podepíše smlouvu. Podobné informace zaznívaly i v dalších egyptských médiích.

"Sám jsem trochu zaskočený. Žádná nabídka mi na stole neleží. Jediné, na co se soustředím, je středeční utkání s Nigérií. Po zpackaném utkání s Austrálií máme co napravovat," ujistil Karel Jarolím po nedlním obědě na soustředění v rakouském Laa an der Thaya.

Jedenašedesátiletý Jarolím v minulosti v arabském světě pracoval. V letech 2011 až 2013 někdejší kouč pražské Slavie či Mladé Boleslavi vedl saúdskoarabský klub Al Ahlí Džidda, pak odešel do Spojených arabských emirátů koučovat Al Wahdu.

U národního týmu má Jarolím působit až do roku 2020. Loni v říjnu se na tom po neúspěchu v kvalifikaci mistrovství světa dohodl s vedením Fotbalové asociace ČR, i když se jeho smlouva dá letos v létě vypovědět.