Chtěl jsem změnu. Peníze nerozhodovaly, říká Coufal o jednání se Slavií a Spartou

Nekličkoval, nevymlouval se! Potvrdil, že opustí Liberec. Novým působištěm fotbalového obránce Vladimíra Coufala se s nejvyšší pravděpodobností stane pražská Slavia, byť intenzivně jednal i se Spartou. „Ještě to není definitivní, ale mám blíže do červenobílého dresu," uvedl v úterý pětadvacetiletý zadák, který se s českou reprezentací chystá v Rakousku na středeční přípravný duel proti Nigérii.

Jak moc vás řešení budoucnosti rozptyluje a odvádí od povinností v národním dresu?

Vůbec! Na tréninku a při plnění všech dalších věcí spojených s reprezentací mám v hlavě jen úspěch týmu. Pro mě je reprezentace absolutní vrchol. Vnímám středeční duel jako úžasnou možnost poměřit se s výjimečnými hráči, kteří jsou v kádru Nigérie. Přestup řeším ve svém volnu.

Platí definitivně, že Liberec opustíte?

Jsem v klubu šest let. Potřebuji změnu. Vyhrál jsem se Slovanem pohár, třikrát byl v základní skupině Evropské ligy. Ale poslední rok jsem cítil, že se musím posunout výše. V zimě jsem měl nakročeno do Sivassporu, ale nevyšlo to. Zjistil jsem, že program se dal vyplnit jen tréninkem a zápasy. Pro rodinu by nešlo o dobrý krok, proto jsem zůstal v Česku. A když se pak po prvním odehraném utkání ozvala Slavia, domluvil jsem se s majitelem Liberce, že na jaře ještě zůstanu, a pak mohu jít.

Zdálo se, že zamíříte do Sparty. Ale nakonec zřejmě převáží nabídka ze Slavie. Můžete vysvětlit, co rozhodlo?

Ještě nemám nic podepsaného. Ale momentálně mám blíže do červenobílého dresu. Určitě nebyly rozhodující peníze, jak jsem si přečetl. Měl jsem jako prioritu zahraničí. Ale žádná z možností nebyla konkrétní. Jen náznaky. A já chtěl mít jasno do začátku přípravy. Proto jsem dal přednost setrvání v Česku.

Řešil jste budoucnost i se spoluhráči z reprezentace?

Ano, volal jsem klukům z obou mužstev. Věděl jsem, že ve Slavii je super parta tvořená vesměs českými hráči. Na soustředění reprezentace tady v Rakousku sdílím pokoj s Pepou Šuralem. Líčil mi detailně poměry ve Spartě, dával mi kladné reference. Ale měl jsem pozitivnější ohlasy od kluků z Edenu, což byl rovněž jeden z faktorů při rozhodování.

Sparta si v poslední sezóně prošla poměrně složitým obdobím, kdy v kádru byla, a ještě stále je spousta cizinců. Preferoval jste kádr s větším zastoupením českých hráčů?

Upřímně jsem se bál toho, co se v minulé sezóně odehrávalo ve Spartě. Česká liga je specifická, k úspěchu potřebujete dobrou partu, dobrou kabinu. Plzeň to potvrzuje dlouhodobě, Slavii v cestě za loňským titulem tenhle dílek skládačky rovněž hodně pomohl.

Jaké bylo octnout se na špičce seznamu posil dvou předních českých klubů?

Užíval jsem si to. Před sedmi lety mě vyhodil Baník a já byl rád za angažmá v Hlučíně. Teď se o mě perou dva kluby s největší historii v Česku. Jsem pyšný, kam jsem to dotáhnul. A jsem za to strašně rád.

Sehrál velkou roli fakt, že ve Slavii je hlavním trenérem Jindřich Trpišovský, jenž působil v Liberci, a rovněž bývalý sportovní ředitel Slovanu Jan Nezmar?

Určitě šlo o jeden z faktorů, na které jsem bral zřetel. Znám rukopis trenéra Trpišovského. Chtěl po mně fotbal s náběhy po křídle, hodně pohybu, včasné centry.

Jak člověk pozná, že už je mu Liberec malý?

Chtěl jsem pořád vyhrávat. Vím, že můžeme udělat sérii pěti šesti vítězných zápasů, ale nemáme tým, abychom pořád jen vyhrávali. Občas někdo ze sestavy vypadne, někteří kluci odejdou. A já bych chtěl vyhrávat pořád. Doufám ve velké trofeje, ve velké zápasy. Chci si zahrát Ligu mistrů.

Věříte, že se jich dočkáte ve Slavii?

Rozhodně ano. Třeba v Sivassporu bych vydělal peníze. Ale nic bych zřejmě nevyhrál. A já chci být úspěšný. Když to řeknu trošku přehnaně, chci tvořit historii.