Ukázali jsme charakter, lebedil si Jarolím a nijak netajil, jak velkou úlevu skalp Nigérie představuje

V čem byl výkon českého národního mužstva při souboji s Nigérií odlišný ve srovnání s pátečním duelem proti Austrálii, kdy jste prohráli o čtyři branky?

Podali jsme týmovější výkon, bojovnější. Někdy to nezaručí výsledek, ale způsob hry a projev byl rozhodně týmovější. Škoda, že jsme nedokázali zužitkovat některou z dalších gólových situací. Mohlo to být pozitivnější, kdybychom vedli o dvě branky. Zejména Patrik Schick, měl stoprocentní šanci. Déšť v druhém poločase byl nepříjemný a bylo důležité, že jsme vedli.

Projevila se pozitivně i změna rozestavení, kdy jste nasadil tři středové obránce?

Myslím, že ano. Byli jsme v obranné činnosti pevnější. Až na jeden okamžik, kdy zaváhal Tomáš Kalas, jsme to zvládli bez chyb. Ale musíme se podobných ztrát vyvarovat úplně. Na reprezentační úrovni se nesmí stávat. Pak totiž můžete vymýšlet co chcete a je vám to stejně houby platné. Proti Nigérii jsme až na tuhle jednu záležitost předvedli koncentrovaný a zodpovědný výkon.

Představuje zejména výkon z prvního poločasu souboje s Nigérií dobrý základ směrem k podzimní Lize národů?

Věřím, že ano. Není to tak, že něco hledáme a zkoušíme. Je to přecházení ze systému do systému. Bavil jsem se s trenérem Nigérie před začátkem zápasu a říkal, že kdyby pokračovali ve stejném rozestavení v druhém poločase v Anglii, tak dostali čtyři pět gólů. Ale přeskupili hru na tři stopery. To je normální jev.

Budete mít nyní větší klid na práci před startem Ligy národů?

Já klid nemám nikdy. To nemůžu říct. Do září uteče spousty času a stejně víte prd, co se mezi tím odehraje. Samozřejmě z psychologického hlediska je vítězství nesmírně důležité. Je to úleva. Jsem rád. Vždyť já zkoušel všechno možné. Kdyby to hráči neměli pochopit a nezareagovali, tak bych skoro cítil, že je to zbytečné.

Honily se vám tudíž hlavou černé myšlenky?

Mrzelo by mě to. I když jde o přípravný zápas, jde o způsob, jak se mužstvo prezentuje a ukáže charakter, což se proti Nigérii stalo. Musíme hrát tak jako ve středu. Mělo by to být normální, že každý chce uspět. Z projevu by mělo být cítit nasazení, zaujetí, charakter.

Potřebovali hráči facku v podobě čtyřbrankového výprasku od Austrálie?

Ukázali, že to jde. Ale mělo by to být normální. Jde o zásadní věci, aby člověk uspěl. Já se snažil být důslednější. Snad si to vzali k srdci. Dokázali zareagovat týmovým a bojovným výkonem.