Obránce nejlepším letošním střelcem reprezentace! Nečistá rána a Kalas vyšperkoval jaro

„Většinou se ke mně míč hezky odrazí," smál se pětadvacetiletý zadák, než vyrazil na dovolenou. Když si připsal premiérový gól v národním dresu v Číně, nijak netajil, že šlo o náhodu. A proti Nigérii? „Byl jsem na místě, kde jsem měl být. Ale upřímně, já míč netrefil dobře. Soustředil jsem se, abych balón napálil čistě, ale koncentrace byla přehnaná a nepovedlo se. A to bylo štěstí, jinak jsem asi gól nedal," vypravoval Kalas.

V měsících od premiérové reprezentační trefy ve Fulhamu v druhé nejvyšší anglické soutěži jen paběrkoval. Nakonec s týmem slavil postup z baráže do Premier League. A byl rád, že může sezónu uzavřít starty v základní sestavě reprezentace. „Nároďák je největší vyznamenání. Ani na chvíli jsem nelitoval březnové cesty do Číny, byť jsem pak přišel o místo v klubu," ujišťoval Kalas. Jenže proti Austrálii se v pátek podepsal pod historický debakl (0:4). „Proti Nigérii jsme byli pod velkým tlakem. Já očekával, že když jde do tuhého, každý bude bojovat ještě víc," připustil Kalas, že nasazení a vůle porazit Klokany v prvním duelu rakouského soustředění nebyla stoprocentní. „Musíme se naučit bojovat stejně v jakémkoli zápase, ne jenom když nám teče do bot," nabádal Kalas.

Během prvního poločasu se nevyvaroval jedné chyby v rozehrávce. V dalším průběhu už pracovala česká defenziva spolehlivě. „Nula na kontě je povzbuzením. Zejména výkon do půlky je pozitivní. Druhý poločas neměl s fotbalem nic společného. Vždyť jsme dvacet minut ani neviděli na balón, jak nám déšť práskal do očí," připomínal Kalas děsný liják.

I díky zjednodušené hře český tým s olomouckým rodákem uhájil čisté konto. A Kalas se tak mohl zaradovat nad prvním vítězným gólem v národním dresu. „Ta trefa je důležitá hlavně z hlediska týmového. Vítězství proti účastníkovi mistrovství světa je velice cenné. Můžeme jet na dovolenou a nemáme v hlavách, že jsme dvakrát prohráli. To bychom měli jinačí náladu. Výkon ze zápasu proti Austrálii jsme napravili."