Poslední šance získat Rosického trika. Dresy Fábregase a spol. jdou do dražby

Fotbaloví fanoušci mají možnost získat poslední dva dresy, ve kterých ve své kariéře nastoupil Tomáš Rosický. Oba trikoty ze sobotní rozlučky na pražské Letné putují do dražby společně s dresy všech hráčů, kteří v exhibici nastoupili včetně Cesca Fábregase, Robina van Persieho či Jana Kollera. Dražba, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely, byla spuštěna na portálu www.sportovniaukce.cz.

„Od začátku jsme měli jasno, že Tomášův rozlučkový zápas by měl vedle zábavy také pomáhat. První díl charitativní části projektu, kdy se dražila bezmála stovka vstupenek na utkání, se povedl na výbornou. Vybralo se přes 100 000 korun, kompletní částka bude předána Nadačnímu fondu Zeleného života," poukazuje šéf organizačního týmu Tomáš Křivda. V dalších týdnech bude charitativní vyznění celého projektu gradovat.

Přímo na trávníku gratulovali Tomášovi k nevšední kariéře fotbalisté světové extratřídy, na hřišti se postupně objevilo více než třicet sportovních osobností. Všichni bez výjimky svůj zápasový dres podepsali a věnovali do charitativní dražby. Jedná se o trika, v nichž Fábregas a spol. v deštivém počasí skutečně absolvovali zápas, který se hrál na šedesát minut. Dresy nejsou prané a mají skutečný punc autenticity.

Kompletní výnos z prodeje jedinečných originálů bude rozdělen několika organizacím, které vybere sám Rosický. „Přístup kluků byl fantastický. Jak k samotnému zápasu, k fanouškům na stadiónu i k této části akce. Pevně věřím, že dresy udělají mnoha fanouškům velkou radost a zároveň pomohou tam, kde je to třeba," těší Tomáše. „Rozlučka pro mne byla velkým zážitkem. Především díky fanouškům, kteří i přes velmi nepříznivé počasí a odložení výkopu utkání zůstali na stadiónu a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Za to bych jim rád ještě jednou poděkoval," dodává Rosický.

Pojistka proti případným spekulantům

Dražba odstartovala ve středu od 16:00. Fanoušci mohou přihazovat po stokoruně, systém bude otevřen také příznivcům ze zahraničí. O dresy světového týmu se bude soutěžit do 18:00 ve středu 27. června, dražba českých trikotů se uzavře ve stejný čas ve čtvrtek 28. června.

„Specifikem je i to, že poslední příhozy před koncem času dražby prodlouží soutěž o dalších 5 minut. Je to pojistka proti případným spekulantům, kteří by čekali až na poslední chvíli, a znehodnotili tak dvoutýdenní snažení dalších fanoušků," vysvětluje Křivda.

Vedle samotného dresu získají úspěšní dražitelé také certifikát pravosti podepsaný vždy konkrétním hráčem - a Tomášem Rosickým. „Věříme, že se při samotné aukci budou fanoušci dobře bavit. Především se však těšíme, že dražba tak významných sběratelských položek výraznou částkou přispěje dobré věci," doufá Křivda.