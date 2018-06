Nainggolan přestoupil do Interu, AS Řím posílí Pastore

Belgický záložník Radja Nainggolan přestoupil z AS Řím do Interu Milán. Podle italských médií činí odstupné za třicetiletého fotbalistu 24 miliónů eur (622 miliónů korun), římský klub navíc získá z Interu dvě posily dohromady za 14 miliónů eur (362 miliónů korun). Součástí transakce je přesun italského reprezentačního obránce Davideho Santona a osmnáctiletého záložníka Nicola Zaniola do týmu, kde působí český útočník Patrik Schick.

Nainggolan hrál za AS od roku 2014 a loni mu pomohl k postupu do semifinále Ligy mistrů. V minulosti v Itálii nastupoval za Cagliari a Piacenzu. Když se nevešel do belgické nominace na mistrovství světa v Rusku, ohlásil konec reprezentační kariéry. V Interu podepsal smlouvu na čtyři roky. Také Santon uzavřel v novém působišti kontrakt do roku 2022, Zaniolo se upsal Římanům na pět let.

Výraznou posilou zálohy AS se stane Javier Pastore, který přichází z Paris St. Germain. Argentinský ofenzivní fotbalista už italskou ligu hrával v letech 2009 až 2011 za Palermo, odkud přestoupil do bohatého francouzského klubu za 43 milionů eur, což znamenalo před sedmi lety nejdražší nákup v historii PSG. Římský klub za devětadvacetiletého hráče zaplatí 20 miliónů eur.