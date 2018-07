Hotovo! Jankto přestoupil z Udine do Sampdorie Janov

Fotbalový reprezentant Jakub Jankto v rámci italské ligy přestoupil z Udine do Sampdorie, která příchod dvaadvacetiletého záložníka potvrdila na svém webu. Janovský klub nejprve Jankta získá na hostování a to se změní v povinný transfer. Média spekulují o částce 15 miliónů eur (asi 389 miliónů korun), což by z odchovance Slavie udělalo šestého nejdražšího českého hráče historie.