Matějů bude hostovat v druhé italské lize v Brescii

Matějů vloni přestoupil z Plzně do Brightonu, ale v dresu nováčka Premier League se neprosadil. Příbramský odchovanec a současný reprezentant do 21 let si zahrál v anglickém celku 12 minut Ligového poháru, jinak převážně nastupoval v juniorce.

"Stále věřím, že přestup do Brightonu byl skvělým rozhodnutím a získal jsem velkou spoustu zkušeností, ale je normální, že pokud nemám takovou vytíženost v áčku, zkusím využít novou příležitost. Věřím, že mě to může zase posunout, moc se na Brescii těším," uvedl Matějů.

"Brescia je tradiční italský klub a má v úmyslu se vrátit do nejvyšší soutěže. Pro hráče je vždycky velmi zajímavé, když chce mužstvo hrát na vrchu tabulky. Aleš navíc do týmu přichází jako posila, má velkou šanci pravidelně hrát," doplnil místopředseda představenstva Nehoda Sport David Nehoda na webových stránkách hráčské agentury.