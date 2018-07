Ronaldo a Juventus? Mohl jít k nám, ale hrozil by bankrot, říká konkurent

"Ronalda nabízeli Neapoli. Mendes, jeho agent, mi telefonoval," citoval De Laurentiise deník La Repubblica.

"Plánovali jsme udělat nabídku a platili bychom ho procenty z výnosů garantovanými jeho příchodem. Ale nakonec jsme si nemohli dovolit do toho investovat 350 miliónů eur jako Juventus. To je mimo naše možnosti. Riskovali bychom tím, že by se klub dostal do bankrotu," dodal funkcionář a filmový producent, známý svou rivalitou k Juventusu.

Třiatřicetiletý Ronaldo, který by se v Neapoli sešel s bývalým koučem Realu Madrid Carlem Ancelottim, přestoupil z Realu do Juventusu za 100 miliónů eur. Podepsal čtyřletou smlouvu, která mu má zaručovat plat ve výši 500 tisíc eur (asi 13 miliónů korun) týdně.