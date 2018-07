Šílenství kolem hvězdného Ronalda. Portugalská superstar dorazila do Turína, vítaly ji davy fanoušků

Ronaldo byl jednou z hlavních postav, která se postarala o čtvrtfinálové vyřazení Juventusu z posledního ročníku Ligy mistrů. Teď je vše zapomenuto. Cristiano Ronaldo je posilou Juventusu a fanoušci se těší, že s ním přijde i velký úspěch, na který klub léta čeká. Fanoušci italského mistra rozpoutali hotové šílenství.

Ve Francii se slaví titul mistra světa, v Chorvatsku historický postup do finále, jenže v Turíně tohle nikoho nezajímá. Ve městě je přece od neděle hvězdný Cristiano Ronaldo a fanoušci by jej nejradši provázeli na každém kroku. Vyzbrojeni dresy, transparenty.

Stovky nadšených příznivců přišlo podpořit hvězdu i před nezbytnou zdravotní prohlídkou. Klinika stojící v bezprostředním sousedství stadionu Juventusu byla v obležení fandů Staré dámy. Nadšený aplaus se ozýval, kdykoliv se Ronaldo objevil.

Nažhavení fanoušci Juventusu se největší letní posily - Portugalce Cristiana Ronalda - nemohli dočkat.

Luca Bruno

Před klinikou se přitom fandové začali scházet už od časných ranních hodin. Nikdo si nechtěl nechat tuhle chvíli ujít. V některých obchodech se již dokonce začaly prodávat dresy s Ronaldovým číslem sedm.

A tohle všechno je teprve jakýsi předkrm. Oficiální Ronaldovo přivítání je naplánováno na půl pátou odpoledne a dá se čekat, že teprve pak přijde to pravé peklo, kdy bude posila za 112 miliónů eur představena.

