Ronaldo do Juventusu? Historická chyba, takový hráč už tady není, zlobí se bývalý šéf Realu

Veliké zklamání. Přesně to cítí po přestupu Cristiana Ronalda do Juventusu Turín bývalý šéf Realu Madrid Ramón Calderón. Ani částka 100 miliónů liber (téměř 3 miliardy korun) nemůže podle něj odchod jednoho z nejlepších fotbalistů planety vynahradit. "Prodej Cristiana byl historickou chybou," nebere si servítky zkušený funkcionář.

Devět let bojoval v dresu Bílého baletu Cristiano Ronaldo. Za tu dobu stihl v 438 zápasech nasázet neskutečných 450 branek. Čtyřikrát pomohl španělskému velkoklubu k vítězství v Lize mistrů, dvakrát v La lize a ve Španělském poháru. Postupem času se stal jednoznačnou ikonou Realu Madrid.

O to víc jeho odchod do Juventusu Calderóna mrzí. Vše umocňuje skutečnost, že právě on stál v roce 2009 za příchodem tehdy čtyřiadvacetiletého fotbalisty z Manchesteru United na Santiago Bernabéu.

Pretty cool video of @Cristiano meeting his new teammates at @juventusfcen . Never pictured in him the Seria A but should be fun! pic.twitter.com/KTZ6BgUqRd — Nassar Investing (@NassarInvesting) 17. července 2018

"Jsem velice zklamaný, že Ronaldo opouští Madrid. Prodat hráče takových kvalit je veliká chyba, je mi z toho smutno. A je to o to horší, když si vzpomenu na to, jak těžké bylo přivést Cristiana do Realu. Manchester ho nechtěl prodat, stálo nás to obrovské úsilí, abychom ho získali," pokračuje sedmašedesátiletý exprezident Realu.

Calderónovi se nelíbí ani cena 100 miliónů liber, za kterou Portugalec do Itálie odchází. "Ronaldo se prodal za 100 miliónů liber, ale to není za takového hráče dost. Není tady další, jiný fotbalista, který by dokázal dát za sezónu šedesát gólů."

Do úřadujícího vítěze Ligy mistrů jeho bývalý šéf šije i nadále. "Ve smlouvě měla být klauzule, podle které měl zájemce o Ronaldovy služby zaplatit miliardu eur. Mělo to sloužit k tomu, aby se všem ukázalo, jak výjimečný hráč Cristiano je a že je prakticky neprodejný. Bohužel se to odložilo a to byla historická chyba," dodává Calderón.

Třiatřicetiletý útočník se již v pondělí podrobil v Juventusu zdravotní prohlídce a na novou výzvu v dresu Staré dámy se těší. "Chci dokázat, že jsem ten nejlepší hráč, proto chci vystoupit ze své komfortní zóny a přijmout tuto výzvu. Nemohu se dočkat, až budu hrát. Jsem velmi motivovaný a chci ukázat Itálii, že jsem špičkový hráč," řekla portugalská superstar.