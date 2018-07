Ronaldo a Zidane znovu spolu! tvrdí ve Španělsku. Juventus spekulace popírá

Společně získali s Bílým baletem tři triumfy v prestižní Champions League a aktuální držitel Zlatého míče, jenž přestoupil z Realu do celku italského šampióna za 112 miliónů eur a upsal se mu na čtyři roky, by se mohl se svým trenérem sejít. Podle španělského internetového serveru by měl Zidane působit v Juventusu v roli poradce sportovního ředitele klubu Giuseppeho Marotty. Ale nejdříve od října, do té doby hodlá slavný „Zizou" odpočívat.

Šestačtyřicetiletý Zidane černobílý dres Staré dámy oblékal během své oslnivé kariéry v letech 1996 - 2001 a vybojoval v něm dva ligové tituly a dvakrát si zahrál finále Ligy mistrů.

Potvrdí se spekulace a bude spolupráce slavné dvojice pokračovat? Vedení Juventusu na přímý dotaz deníku Tuttosport popřelo jakýkoliv záměr slavného trenéra angažovat.