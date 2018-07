Alissona v brance AS Řím nahradí Švéd Olsen

Do Říma se brankáři Petru Čechovi přestupovat nechtělo. A teď má téměř jistotu, že se zkušený gólman Arsenalu v létě od tamního AS stěhovat nebude. Bývalý český reprezentant přitom podle ostrovních médií figuroval mezi adepty na volné místo, když z AS Řím odešel brankář Alisson do Liverpoolu a stal se nejdražším gólmanem světa. Italský klub už si ale našel náhradu a mezi tyčemi bude nastupovat Švéd Robin Olsen z dánské Kodaně.