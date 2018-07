Poprask v Itálii! Messi by mohl zamířit za Ronaldem. Kdo má o hvězdu zájem?

Fotbalové zemětřesení a hotový poprask. Itálie je zase na nohou. Sotva trochu utichla bouře po příchodu Cristiana Ronalda do Juventusu, přichází další senzační novinka. Inter Milán má totiž podle médií na seznamu posil barcelonskou superstar Lionela Messiho. A zastavit by jej podle listu Tuttosport neměla ani Argentincova rekordní výstupní klauzule ve výši 626 miliónů liber, zhruba osmnáct miliard korun. Další zdroje uvádějí, že není reálné, že by majoritní vlastník klubu, čínský holding Suning, odstupné v nesmyslné výši zaplatil.

Fanoušci byli paf z Lionela Messiho na mistrovství světa v Rusku. A pokud by se v létě přestěhoval z Barcelony do Interu Milán, byla by z toho na nohou celá Itálie.

Když před pár dny CR7 podepsal Juventusu, mohli fanoušci litovat, že už neuvidí souboje dvou nejlepších fotbalistů posledních let - Ronalda a Messiho. Jenže teď to vypadá, že by o ně nemuseli přijít. Italskou Sérii A totiž možná čeká revoluce. Ze Španělska by se totiž na Apeninský poloostrov mohl přestěhovat i argentinský špílmachr.

Messi sice před osmi měsíci v Barceloně uzavřel novou smlouvu, jenže katalánský klub během léta rozhazuje miliardy za posily a objevují se informace, že by se jednatřicetiletý hráč mohl opravdu stěhovat. A to do Interu Milán, který má údajně hráče na seznamu posil. Naznačil to Marco Tronchetti Provera, generální ředitel společnosti Pirelli, která je jedním ze sponzorů milánského Interu. Řekl totiž, že klub má v plánu udělat největší obchod v historii fotbalu.

„Doufám, že jakmile to dovolí finanční Fair Play, může Suning udělat obrovskou posilu," řekl Tuttosportu. A mají tedy zálusk na Messiho? „Kdyby byl zájem z obou stran, jak by mohli říct ne?" navnadil fanoušky Provera.