Fotbalistům Chieva Verona opět hrozí odpočet 15 bodů

Vedení Chieva je obviněno z toho, že hráčskými obchody s Cesenou, jež později zbankrotovala, klub vytvořil fiktivní profit ve výši 25 miliónů eur (639 miliónů korun), díky čemuž mohl získat licenci pro účast v první lize.

V červenci dostalo Chievo trest odpočtu 15 bodů z minulé sezóny, jenž by klub poslal do Serie B. Kvůli tomu, že vyšetřovatelé udělali procedurální chybu, se však veronský klub sestupu vyhnul. Po nápravě vznesl fotbalový svaz obvinění opět a žádá pro Chievo zase patnáctibodový odpočet, jenž by se vztahoval už do této sezóny, a distanc na 36 měsíců pro prezidenta Lucu Campedelliho.