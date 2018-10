Juventus jen remizoval s Janovem a poprvé ztratil body

Portugalská hvězda se prosadila v 18. minutě. Ronaldo si na zadní tyči počkal na míč, který obrana nedokázala odkopnout, a se štěstím ho dotlačil do branky. K 84 gólům v Anglii a 311 ve Španělsku přidal pátý v Itálii a pokořil čtyřsetgólovou hranici v soutěžích, do kterých patří i německá a francouzská liga. Brzy by měl Ronalda následovat Lionel Messi z Barcelony, který má na kontě 389 branek.

Další dvě šance už ale Ronaldo nevyužil, naopak soupeř vyrovnal po kuriózní situaci. Domácí přestali hrát, jelikož míč směřoval do zámezí. Roztočený balon však nečekaně zůstal ve hřišti, Kouamé ideálně nacentroval a Bessa hlavou zařídil remízu.

Fotbalisté AS Řím překvapivě doma prohráli 0:2 se Spalem Ferrara a mají na kontě už tři porážky. Soupeř Plzně v Lize mistrů měl sice výraznou převahu, ale gól nedal. V sestavě Římanů chyběl český reprezentant Patrik Schick, který kvůli menšímu zranění ani nebyl v nominaci.

V dresu AS se tentokrát trápil kanonýr Džeko. Už v úvodu dvakrát neprostřelil brankáře Milinkoviče-Saviče. Hosté pak šli do vedení z penalty. Ve druhé půli Džeko opět pohrdl dobrou šancí a soupeř to potrestal zvýšením náskoku po rohovém kopu.

Domácí mohl vrátit do hry Pellegrini, ale trefil jen spojnici branky. Čtvrt hodiny před koncem brankář Milinkovič-Savič zdržoval, dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Ani to ale favoritovi nepomohlo a soupeř ukončil sérii ligových čtyř porážek.