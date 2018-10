Ronaldo: Prezident mi dal na srozuměnou, že už nejsem pro Real nepostradatelný

Ronaldo to alespoň tvrdí v rozhovoru, jehož výňatky francouzský časopis udělující prestižní Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, s předstihem zveřejnil.

„Cítil jsem, že už se na mě v Realu už nedívají jako dřív. Zejména u prezidenta klubu jsem to vycítil. Tvrdil sice, že mě chce, ale současně mi sdělil, že můj odchod nebude představovat problém. A podíval se na mě tak, že mě to přimělo o odchodu skutečně přemýšlet," vylíčil v interview CR7, co ho přimělo po devíti letech v Realu, aby začal jednat s turínským Juventusem.

„Prvních čtyři pět let jsem se cítil jako Cristiano Ronaldo, najednou jsem měl ale pocit, že už nejsem pro Real nepostradatelný," svěřuje se s pocity Ronaldo, který v květnu ještě pomohl vyhrát svému klubu potřetí v řadě Ligu mistrů, aby ho poté skutečně opustil.

Za 100 miliónů eur zamířil do turínského Juventusu. Jak moc chybí v nové sezóně on i trenér Zinédine Zidane, který na Santiago Bernabéu rovněž skončil, ukazuje vstup do nové sezóny. Ostudný výsledek v nedělním klání s Barcelonou pak současnou mizérii Realu jen stvrzuje.

„Když vešlo ve známost, že odchází trenér Zidane, začal jsem víc než kdy předtím přemýšlet o situaci v klubu," přiznal Ronaldo, že rozhodnutí o odchodu v něm uzrávalo postupně, protože najednou cítil, že všechno je možné.

V rozhovoru mluví i o tom, že se považuje za nejvážnějšího adepta na zisk Zlatého míče France Footballu, který časopis uděluje vždy na začátku prosince, nevyhnul se ani odpovědím na dotazy o údajném znásilnění Američanky Kathryn Mayorgaové, kterého se měl dopustit před devíti lety v Las Vegas.

„Jde o záležitost, která citelně zasahuje do mého života. Mám partnerku, čtyři děti, stárnoucí matku, sestry, bratra, rodinu, v níž jsme si všichni blízcí. A teď si představte, že vás někdo obviní, že jste násilník. Můj syn, Cristiano junior, je příliš malý, než aby to chápal, zato pro mou matku a sestry to bylo hodně zlé. Nejdřív byly ohromeny, teď jsou rozzlobeny. Bylo to poprvé, co jsem je viděl v takovémto stavu. Ale já vím, co jsem udělal a pravda se ukáže," rozpovídal se Ronaldo o skandálu, jenž už pár dnů hýbe světem bulváru.