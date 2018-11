Italské choutky majitele Sparty. Dělá si zálusk na slavný klub

Touží majitel fotbalové Sparty pořídit letenskému klubu bratříčka? Podle médií z Apeninského poloostrova má český miliardář Daniel Křetínský zájem o koupi slavného AS Řím. Tvrdí to alespoň list Corriere della Sera. Americký vlastník římského klubu Jim Pallotta ale v tuto chvíli prý o ničem podobném nechce ani slyšet a spekulaci odmítl ve vyjádření pro Sport.cz i mluvčí Křetínského společnosti Enegetický a průmyslový holding (EPH) Daniel Častvaj.

AS Řím chce vybudovat moderní stadion, projekt sice neustále něco brzdí, jenže Američan věří, že vše klapne. Dobře si uvědomuje, že by nový stánek znamenal pořádný nárůst hodnoty klubu a částka při případném prodeji by byla daleko vyšší, než by v tuhle chvíli mohl od kohokoliv dostat. Nevidí žádný důvod, aby klub, kde hraje i český útočník Patrik Schick, nyní prodával.

"Pan Křetínský, ani EPH, ani žádná z jeho dalších společností nekupuje žádný fotbalový klub," uvedl na dotaz Sport.cz Častvaj. "Ani v Itálii, ani v Angli, dokonce ani Slavii," dodal s nadsázkou mluvčí EPH.

Reports claims Czech billionaire Daniel Křetínský is interested in buying #ASRoma from James Pallotta. https://t.co/bHBvkgXugw pic.twitter.com/KTblBQ8PK9 — footballitalia (@footballitalia) 5. listopadu 2018

O Křetínského sondování v Itálii totiž informoval už minulý týden list La Repubblica. Podle něj měl vlastník energetické skupiny EPH projevit zájem o AC Milán. Za ten měl nabídnout 600 milionů eur, pro majitele klubu to prý ale nebyla částka k jednání.

S italským fotbalem pojí majitele Sparty i nešťastné angažování kouče Stramaccioniho, který letenský klub nedokázal dostat na požadovanou úroveň a z Letné se předčasně pakoval.

Jméno Daniela Křetínského rovněž padlo i v souvislosti s možnou koupí londýnské Chelsea, kterou vlastní ruský boháč Roman Abramovič. Více se ale skloňovalo jméno nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, jenž má lóži hned vedle současného majitele.