Čtyři miliony pro zmrzačeného liverpoolského fanouška. AS Řím přispěje na léčbu brutálně zbitého muže

Fotbalový klub AS Řím podpoří částkou 150 000 eur (3,9 milionu korun) liverpoolského fanouška, jehož vážně zranili italští fanoušci v dubnu před vzájemným utkáním semifinále Ligy mistrů na Anfieldu. Třiapadesátiletý Ir Sean Cox po ataku utrpěl vážné zranění mozku a tři měsíce byl v umělém spánku.

Dvě třetiny částky poskytne AS Řím prostřednictvím své nadace Roma Cares a 50 000 eur dodá ze své kapsy prezident klubu James Pallotta. Zaměstnavatel českého reprezentačního útočníka Patrika Schicka se zároveň dohodl s Coxovou manželkou Martinou na dalších charitativních akcích, které pomohou získat finance na jeho léčbu.

"To, co se stalo Seanu Coxovi, by se nikdy nemělo stát nikomu, kdo jde na fotbalový zápas. Naše myšlenky byly od prvního dne se Seanem, Martinou a celou rodinou. Všichni doufáme, že se Sean uzdraví," uvedl americký miliardář Pallotta.

Fanoušek je na invalidním vozíku

Cox byl vážně zraněn poté, co byl společně s dalšími liverpoolskými fanoušky napaden zhruba patnáctičlennou skupinou římských chuligánů. Irský padesátník je upoután na invalidní vozík a čeká ho dlouhá rehabilitace.

Kvůli výtržnostem v Liverpoolu byl jednadvacetiletý Říman odsouzen k tříletému vězení, jeho další krajan na dva a půl roku. Třetí obviněný, jenž údajně Coxe tvrdě udeřil pěstí, by měl být vydán z Itálie do Británie.