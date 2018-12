Oslava s holým zadkem. Fanoušci v euforii strhli z hvězdy i trenýrky

Porážka byla blízko. Lazio vedlo nad Sampdorií 2:1 a běžela už devátá minuta nastavení. Jenže pak se hosté z Janova dočkali a dosáhli senzačně na vyrovnání. A začalo peklo. Fanoušci šíleli a šťastný střelec k nim uháněl, co mu síly stačily, aby se s nimi ze zásahu podělil o radost. Vyskočil na ochozy a kdyby to šlo, nejspíš by ho kotel roztrhal. Každý si chtěl na hrdinu v dresu Sampdorie sáhnout. Ale jen u toho nezůstalo.

Šestadvacetiletý hráč skončil málem nahý, v euforii ho totiž chtěli fandové připravit o dres i trenýrky. Fotografům tak nemohlo uniknout, že gól nakonec slavil s nahým zadkem. „Děkuji všem spoluhráčům, kteří se mnou v té bláznivé chvíli byli. Zejména pak Lorenzu Tonellimu, byl to jeho nápad," smál se fotbalista. „Možná jsme měli štěstí, ale nic to nemohlo změnit, jak jsme byli šťastní. Běžel jsem k fanouškům za brankou a přišel o všechno," smál se Saponara, který vyfasoval od sudího žlutou kartu.