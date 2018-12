Sampdoria Janov by v zimě ráda přivedla zpět do svého kádru českého fotbalistu Patrika Schicka. Podle italského deníku Gazzetta dello Sport usiluje o hostování útočníka, který loni v létě odešel ze Sampdorie do AS Řím údajně za 42 milionů eur (asi miliarda korun).