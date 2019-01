Batistuta už není sám. Janovský veterán Quagliarella jeho čtvrt století starý rekord vyrovnal

Spoluhráči ho vyhazovali do vzduchu, protože to byl jeho velký den. Kapitán janovské Sampdorie Fabio Quagliarella totiž pokračoval i v duelu 21. kola nejvyšší italské fotbalové soutěže ve své skvostné střelecké sérii. Do sítě Udinese se trefil hned dvakrát, takže vyrovnal pětadvacet let starý rekord, jenž až dosud patřil argentinskému legionáři Gabrielovi Batistutovi. Legendární „Batigól“ se totiž trefil v sezoně 1994/94 rovněž jedenáctkrát v řadě.