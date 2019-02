Blíží se přestup zimy! Hamšík asi odejde do Číny

Kapitán a klubový rekordman Marek Hamšík možná po téměř 12 letech opustí Neapol. Jednatřicetiletý slovenský fotbalista jedná o angažmá v Číně a vedení italského klubu mu nechce v odchodu bránit. Potvrdil to kouč Carlo Ancelotti.

"Jednání probíhají, to neskrýváme. Klub má vůči Markovi velký respekt. Zapsal se tady do historie, a pokud by chtěl jít za novou zkušeností, jsme připraveni mu tu možnost dát," řekl Ancelotti po sobotní ligové výhře 3:0 nad Sampdorií.

Hamšík do zápasu nastoupil po zranění v základní sestavě, rekordmanem v Neapoli je s 520 starty i 121 góly, přičemž o rekord v prosinci připravil argentinskou legendu Diega Maradonu.

O slovenského záložníka má eminentní zájem čínský klub Ta-lien I-fang, předtím se ozval i Kuang-čou Evergrande. Do Neapole přišel Hamšík v 17 letech v roce 2004, o tři roky později ho Neapol koupila za 5,5 milionu eur.

Podle italských médií klub Ta-lien I-fang nabízí odstupné až 25 milionů eur. Hamšík má údajně nabídku na tříletou smlouvu s ročním platem devět milionů. V italské lize je Neapol na druhém místě o devět bodů za mistrovským Juventusem.