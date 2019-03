To jsou kotrmelce! V listopadu ho v Empoli vyhodili, teď je trenér Andreazolli zpátky jako zachránce

Byla to pod jeho vedením spanilá jízda Serií B. V devatenácti zápasech čtrnáct vítězství a pět remíz, takže Empoli italskou druhou ligu vyhrálo a vrátilo se do nejvyšší soutěže. I proto klub prodloužil s trenérem Andreazzolim smlouvu až do léta roku 2020. Po dvanácti kolech Serie A ovšem dostal padáka.

Empoli totiž vyhrálo jen úvodní domácí zápas nad Cagliari. V dalších jedenácti kolech čtyřikrát remizovalo, sedmkrát prohrálo a spadlo k samému dnu tabulky.

Po debaklu 1:5 v Neapoli tudíž Andreazzoli skončil, aby se místo něho posadil na lavičku o jedenáct let mladší Giuseppe Iachini.

„Hořký konec. Sám jsem ale cítil, že změna je zapotřebí. Nehráli jsme špatně, za předváděné výkony nás chválili, jenže ve fotbale se počítají výsledky a ty se nedostavovaly," přiznával při odchodu Andreazolli, který před příchodem do Empoli působil jako asistent trenérů Spallettiho, Montella, Zemana a spol.

„Navíc i sám na sobě jsem cítil, že potřebuji zastavit a vydechnout si," nepopíral, že na něho dolehla únava a vyčerpání.

Jeho nástupci Giuseppe Iachinimu se však nepovedlo vyvést tým Empoli z výsledkové bídy. Během patnácti kol uhrál jen patnáct bodů, a proto po prohře ve 27. ligovém dějství v Římě s tamním AS i on skončil.

Primo allenamento per Aurelio Andreazzoli: il tecnico azzurro (con il suo staff composto da Giacomo Lazzini, come allenatore in seconda, Andrea Aliboni, match analyst e Roberto Muzzi in qualità di collaboratore tecnico) ha guidato la seduta che si è svolta a Coverciano pic.twitter.com/7GsELLl2C8 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 13. března 2019

Klubová generalita nemusela na Andreazzoliho ani příliš naléhat, aby se vrátil. V minulém kole Serie A už zase seděl na lavičce a v utkání se stejně ohroženým Frosinone slavil výhru.

„Obrovsky důležitou, protože díky třem bodům jsme se dostali před Boloňu na sedmnáctou příčku v tabulce," liboval si, že přímé sestupové nebezpečí je na chvíli zažehnáno.

Jenže teď na něho čeká nesmírně těžký úkol. Zatímco Boloňa přivítá doma Sasuolo, jeho tým se představí v Turíně na stadionu Juventusu, který Serii A suverénně kraluje. Vždyť z dosavadních osmadvaceti utkání prohrál jedno jediné - před reprezentační přestávkou v Janově.

„Mimořádný zápas, mimořádný soupeř, který ke všemu hraje doma. Musíme do něho dát celé srdce a k němu přidat i hlavu. A dát do utkání nikoli sto procent, ale mnohem víc. Všechno, co v sobě máme," je si vědom staronový kouč Empoli, co budou muset jeho svěřenci podstoupit, pokud by chtěli překvapit.

A oni překvapit chtějí. „Jediné, co nás zajímá, je konečný výsledek," přitakává Andreazolli preferující rozestavení 4-3-1-2. „Omyl, máme jich víc a až podle sestavy soupeře rozhodnu, jaké zvolíme. Bude záležet na tom, pro jaké složení mužstva se rozhodne trenér Juve Allegri, jehož možnosti jsou vzhledem k šíři a kvalitě kádru nekonečné. Proto budu muset odhadnout, jakou sestavu při neúčasti zraněného Ronalda zvolí," přiznává, že hodně bude záležet i na něm a jeho intuici.

Absence Ronalda, který se zranil v dresu portugalské reprezentace v kvalifikačním střetnutí se Srbskem, by mohla Empoli nahrát.

„Nepatrnou výhodu to představuje. Ale i Ronaldo má dvě nohy a dvě ruce, jako všichni moji hráči," žertuje Andreazolli, neboť absence hvězdného CR7 by mohla a měla jeho tým motivovat, aby se pokusil o překvapení a pokračováním cesty za záchranou.