Čelil opičím skřekům, reakci mladíka z Juventusu ale kritizují spoluhráči i trenér

Kean v 85. minutě pojistil výhru "Staré dámy" 2:0, načež si stoupl před kotel Cagliari a rozpažil ruce. Odtáhnout ho museli až protihráči a vlastní spoluhráči. "Moc dobře ví, že když dá gól, měl by ho oslavit se spoluhráči. Musí si uvědomit, že se mohl zachovat jinak," řekl pro Sky Sport Italia Bonucci, který se na triumfu podílel úvodní trefou.

"Po jeho gólu následovaly rasistické projevy. Podle mě si za ně Moise může z poloviny sám. Měl se toho gesta vyvarovat a kotel neměl takhle reagovat," uvedl jednatřicetiletý obránce. "Jsme profesionálové, musíme jít příkladem a nikoho neprovokovat," dodal Bonucci.

Souhlasil s ním i Allegri. "Měl se zdržet takové oslavy. Je mladý a musí se učit," prohlásil jednapadesátiletý Ital.

"Ale určité věci by si fanoušci měli odpustit. Idioti dělají hloupé věci a kazí to ostatním. Podle mě nepomůže, že se o tom budeme bavit. Ani přerušení hry k ničemu nepřispěje, protože ne všichni na stadionu to dělali," konstatoval Allegri.

Podle něj by měl následovat tvrdý trest. "Musíme využít kamery, najít viníky a potrestat je. Je to jednoduché, identifikovat je a potrestat je ne ročním nebo dvouletým zákazem, ale doživotním. Máme na to technologie a mohlo by to tak jít, pokud by příslušné orgány chtěly. Jenže problém je ten, že nechtějí," poznamenal kouč Juventusu.