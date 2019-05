Novým sportovním ředitelem AC Milán bude Maldini

Novým sportovním ředitelem fotbalistů AC Milán se stane klubová legenda Paolo Maldini, který nahradí Brazilce Leonarda. Ten ve funkci skončil spolu s trenérem Gennarem Gattusem poté, co "Rossoneri" v italské lize obsadili páté místo a nedostali se do Ligy mistrů. Novinářům to řekl šéf milánského klubu Ivan Gazidis.