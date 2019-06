Džeko je blízko letnímu přestupu do Interu. Dostane Schick v Římě více prostoru? Má to jeden háček

Bosenský fotbalista Edin Džeko má podle Sky Sport Italia v létě opustit AS Řím. O jeho služby projevil zájem Inter Milán. Přestup je údajně na spadnutí a během týdne má dojít k finálnímu jednání mezi kluby a k doladění detailů přesunu. V útoku AS by se tak mohlo objevit okénko v podobě více herního prostoru pro českého forvarda Patrika Schicka. Jenže AS Řím jedná i o jeho případném odchodu. Ve hře je údajně přestup do AC Milán!