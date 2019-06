Bergamo rekonstruuje stadion, Ligu mistrů může začít v Parmě

Atalanta Bergamo začala s rekonstrukcí stadionu, ale doufá, že na něm bude moct hrát zápasy fotbalové Ligy mistrů, kam se kvalifikovala poprvé v historii. Stanovisko zástupců UEFA bude třetí tým uplynulého ročníku italské ligy znát na konci července. V případě nutnosti by Atalanta hostila utkání prestižní soutěže v Parmě.

"Mluvil jsem s lidmi z UEFA a jsou připraveni přijet se do Bergama podívat, jak to na stadionu vypadá a jestli by se tu dala Liga mistrů hráč," uvedl ředitel Atalanty Roberto Spagnolo.

Stadion Atleti Azzurri d'Italia z roku 1928 prošel už několika rekonstrukcemi. Nynější plánované úpravy urychlil právě postup klubu do Ligy mistrů. "Náš prezident teď spěchá. Každý den na stavbě dělá 80 lidí a od poloviny července to bude 250. První fáze má skončit 29. září, dřív se to stihnout nedá. Snad nebudou žádné prodlevy," dodal Spagnolo. Po přestavbě ponese stadion jména sponzora Gewiss.