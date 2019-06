Senzace. Český talent získal v Itálii mistrovský titul. Proč při oslavách trpěl?

Senzace! Paráda. Fotbalová Atalanta Bergamo se topí ve štěstí a český talent David Heidenreich s ní. Atalanta po výhře nad Interem Milán 1:0 získala titul v italské soutěži Primavera. David Heidenreich se pak podělil o své pocity v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej zastupuje. "Bylo to úžasné," vykládal mladík. Na oslavy si na rozdíl od spoluhráčů musel počkat, jelikož byl vybrán na doping a pak dokonce jako jediný dostal špatnou medaili. Nakonec ale došlo k nápravě a on si všem náramně užíval.

Byl jste v základní sestavě, užíval jste si o to víc vyvrcholení sezony?

Bylo to super, úžasné, ale oslavy mi trochu zkazilo, že jsem musel na antidopingovou kontrolu, kde jsem seděl dvě hodiny. A pak se objevila ještě jedna nepříjemnost, že se mezi medaile zamotala medaile z dubnového finále poháru. A tu jsem dostal zrovna já. To bylo nepříjemné. Jako jediný jsem dostal špatnou medaili a pak mě hned vzali na antidopingovku, takže jsem si oslavy až tolik neužil. Medaili mi ale dodatečně vymění.

Pro Atalantu to byl teprve třetí juniorský titul a první od roku 1998, asi to byla pro klub velká událost, že?

Před zápasem to v kabině padlo, protože v realizačním týmu máme člověka, který už je tu hodně dlouho, ale s Primaverou nic nevyhrál, tak jsme to za něj hecnuli a dokázali jsme to i pro něj. Na hřišti jsme to všichni oslavili i s fanoušky. To bylo super. Pak už jsem bohužel s klukama nebyl v autobuse, protože jsme se zdržel na té kontrole. To mě mrzí. Ale i tak to byl skvělý zážitek.

Vyhráli jste základní část, pak v semifinále zdolali Turín 4:3 po prodloužení a ve finále Inter Milán 1:0. Který z těch play off zápasů byl nejtěžší?

Abych řekl pravdu, tak finále bylo nejtěžší. Bylo hodně fanoušků, skvělá atmosféra. A je to finále, ve kterém jde o všechno.

Povedlo se udržet vzadu nulu a vyhrát gólem šest minut před koncem. To Vás jako obránce musí těšit, že?

Je to super. Strašně moc potěší, když ve finále nedostaneme gól, je to super pocit.

Sezona vám vyšla skvěle. Vybojoval jste si místo v sestavě, pak jste začal trénovat s áčkem, byl jste zvolený nejlepším českým dorostencem, jako kapitán jste dovedl národní tým do 19 let na mistrovství Evropy. Navíc jste postup završil gólem. A teď přišel titul s juniorkou Atalanty. Mohlo to být vůbec lepší?

Začal jsem na lavičce, pak jsem se do toho dostal. Sice přišlo zranění, ale všichni z realizáku, rodina, přítelkyně, kamarádi i lidi z mé agentury Sport Invest mi pomohli se rychle vrátit zpět. Pak se to sešlo, všechno jsem už odehrál a tohle byla třešnička na dortu. Skvělá sezona. Ale doufám, že si jí ještě zkrášlím na EURO devatenáctek.

Co si od šmpionátu slibujete?

Všichni se tam těšíme. Vybojovali jsme si postup z hodně těžké skupiny, takže pro nás už to úspěch je, ale uděláme vše pro to, abychom se v turnaji dostali co nejdále. Los k nám byl docela příznivý. Máme tam výbornou Francii a pak Irsko s Norskem, což jsou tak trochu nevyzpytatelní soupeři. Nebudou to žádní nazdárci, když postoupili na šampionát, ale určitě máme šanci se dostat ze skupiny do semifinále. Tam bychom se mohli potkat s Itálií, kterou jsem už hodně chtěl do skupiny. Tak doufám, že je uvidíme v semifinále.

Skvělou sezonu má za sebou ale i áčko Atalanty, která vybojovala historicky nejlepší třetí místo a premiérový postup do Ligy mistrů. To asi v klubu hodně prožívají, ne?

Je to neskutečné. Ta noc, kdy to dokázali, to ani nešlo spát. Bylo slyšet všechno, co se v ulicích děje. Pro celé město je to neskutečný zážitek. Teď jsme k tomu ještě po 21 letech přidali titul v Primaveře, takže tato sezona je pro celou Atalantu neuvěřitelná. Doufám, že takových bude v budoucnu více.

Dá se říci, že si Atalanta Bergamo, dříve spíše tým ze středu či spodku tabulky, už vybudovala v Itálii silnou pozici?

Řekl bych, že ano. Buduje si dobré jméno v italském fotbale a svým herním stylem jde do Ligy mistrů zaslouženě.

Je naděje, že byste se mohl v kádru áčka třeba i pro Ligu mistrů v příští sezoně objevit?

To teď neřeším. Já jdu postupnými kroky. Uvidíme, jak to bude teď v létě směrem k příští sezoně. Navíc tam máme EURO, takže se budu plně soustředit na něj. Pak se uvidí.

Když to nebude Champions League, tak to bude mládežnická obdoba Youth League, kam jste postoupili s Primaverou. K tomu to EURO, motivace do letní přípravy je určitě velká, že?

Přesně tak. I mládežnická Liga mistrů je super a takový malý splněný sen.

V Atalantě jste teď patřil do základní sestavy, která získala juniorský titul. Už jste nakoukl i do tréninků A-týmu. Jak Vás v klubu vnímají a hodnotí?

Doufám, že kladně. Věřím, že jsem podával stabilní výkony, když jsem hrál. Teď v létě se rozhodne, jak to bude dál. Já věřím, že ještě alespoň jednu sezonu tu zůstanu a zahraji si tu Youth League, to by bylo super.

Cítíte na sobě, že Vás tahle sezona hodně posunula?

Určitě. Hodně jsem se posunul jak fotbalově, tak i po mentální stránce.

A jak vypadají Vaše nejbližší plány?

Teď mě čeká týden, kdy musím uzavřít třeťák ve škole. Pak jedu na týden s přítelkyní do Španělska, kde si trochu odpočinu, ale ne moc, protože pak hned začíná příprava na šampionát. Bude to léto v jednom kole.