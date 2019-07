Odvolali se, dostali ještě tvrdší trest! Palermo bylo přeřazeno až do čtvrté italské ligy

Tradiční fotbalový klub US Palermo byl kvůli řadě nesrovnalostí v administrativních záležitostech přeřazen až do čtvrté ligy. Někdejšího účastníka evropských pohárů původně vedení svazu poslalo z druhé do třetí ligy, ale po odvolání následoval ještě tvrdší trest: pro příští sezonu Serie D. Před dvěma lety přitom Palermo hrálo nejvyšší soutěž.