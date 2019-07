Anglie byla dobrou zkušeností. Další Čech v Serii A se už třese na italskou ligu

Příbramský rodák má ve 23 letech za sebou hodně pestrou kariéru. Ligový titul s Plzní, odchod do anglického Brightonu a čerstvě trvalý přestup do italské Brescie, kde už rok hostoval a pomohl jí k postupu mezi elitu. Obránce Aleš Matějů je od nové sezony dalším českým fotbalistou v Serii A. "Budu počítat dny, než nejvyšší italská soutěž začne," neskrývá, jak moc se těší.

Nemůže se dočkat. Než ovšem italská Serie A začne, zbývá mu oddřít ještě skoro šest týdnů dlouhé tvrdé přípravy. Aleš Matějů se chystá na novou sezonu už jako kmenový hráč Brescie Calcio, která po postupu uplatnila na českého obránce opci a vykoupila ho z anglického Brightonu. „Jsem moc rád, jak všechno dopadlo," pochvaluje si obránce v rozhovoru pro agenturu Nehoda Sport, která ho zastupuje.

Je spokojený, že má hned od startu přípravy jasno. „Rozhodně. Možnost, že bych v Brescii zůstal natrvalo, se řešila už někdy od zimy, jednání probíhala zhruba půl roku. Výsledek je pro mě určitě pozitivní. Člověk získá klid, usadí se, budu moci pracovat a soustředit se výhradně na Brescii a novou sezonu," líčí Matějů.

La società Brescia Calcio comunica il rinnovo del contratto di un anno per il nostro capitano #Gastaldello e il riscatto del contratto di #Mateju dal Brighton. #FORZABRESCIA ⚪🔵🦁 pic.twitter.com/sg0wIKqB56 — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) 2. července 2019

Trochu ho přece jen mrzí, že Anglii a Brighton natrvalo opustil. Žádnou nostalgií však netrpí.

„De facto jsem tam moc šancí nedostal, i když jsem si myslel, že by aspoň nějaká mohla přijít. Nikde není psáno, že bych se nemohl do Anglie třeba jednou vrátit. Ale teď ji určitě v hlavě nemám, jsem šťastný v Brescii. Na druhou stranu rok v Anglii mi rozhodně prospěl, dal mi třeba po lidské stránce dost, nemám vůbec čeho litovat. Poznal jsem nové lidi, nakoukl do většího fotbalu a třeba to budu moci v Itálii využít," uvědomuje si.

Kamarádi z Brightonu mu dál fandí

Anglickou kapitolu tedy bere jako dobrou zkušenost. „Určitě a jsem za ni rád. Mám v Brightonu kamarády, moc fajn lidi. Někteří mi psali, že mě rádi poznali a ať se mi v kariéře i v životě dál daří. Toho si opravdu hodně cením, je to hodně příjemné."

S Brescií už mu začala letní příprava, která je v Itálii hodně dlouhá. Skoro šest týdnů, než Serie A začne.

Aleš Matějů (vpravo) v dresu Brescie.

nehodasport.cz

"Příprava je dlouhá, no..." usmívá se. "Myslím, že snad žádný fotbalista se z ní neraduje, ale člověk zkrátka musí měsíc a půl skousnout. Zase má dost prostoru, aby bojoval o místo v sestavě, aby se na sezonu dostatečně připravil fyzicky a po dlouhém volnu se vrátil do správného rytmu. Začnou přáteláky, soustředění v Rakousku, kde máme těžké soupeře."

S aklimatizací nemá problém. Model náročné přípravy zná už z minulého léta, kdy přicházel do Brescie na hostování.

„Jsem moc rád, že jsem tu mohl minulou sezonu strávit. Jsem ve známém prostředí, o to líp se tu zase cítím. Jsem zabydlený, rozkoukaný, vše je pro mě celkově lepší. Tak snad odehraju v první lize dost zápasů, ale ještě nebudu předbíhat," přeje si Matějů.