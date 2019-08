Češka v Juventusu. Snad Ronaldovi zase nepřinesu smůlu, směje se bývalá sparťanka

„Všechno je tady na profesionální úrovni. Každá hráčka má například svoji GPS vestu, která zaznamenává naběhané kilometry, rychlost a další údaje. Kolem týmu se točí spousta lidí. Oproti Česku jiný svět," rozplývá se 19letá Stašková. Bydlí deset minut autem od tréninkového centra, kam jí vozí spoluhráčky. „Mají služební auta. Měla bych také, jenže v Itálii se smí řídit až od jednadvaceti, takže si musím dva roky počkat," říká Stašková.

Už její představení v Turíně bylo na vysoké úrovni. Ve stylu příchodu hvězd do A-mužstva mužů. Video z příletu, fotky s představiteli klubu, rozhovory. „Jako hvězda se necítím, ale nebylo to nepříjemné," uvádí Stašková, která se při podpisu smlouvy setkala s legendou Juventusu Pavlem Nedvědem. „Je moc příjemný. Říkal mi, že prosadit se nebude jednoduché, ale že mám makat, že výsledek se dostaví," podotýká útočnice.

Fotbalistka Andrea Stašková ve společnosti svých manažerů Karola Kisela (vlevo) a Martina Latky (vpravo) a legendy Juventusu Pavla Nedvěda.

Juventus Turín

Stará dáma je prestižní adresou i pro ženy. Stašková si ji vystřílela v dresu Sparty. V uplynulé sezoně nasázela 32 gólů, Pražankám pomohla k double. Dva roky po sobě byla navíc vyhlášená českým Talentem roku.

Jenže zatímco ve Spartě byla klíčovou oporou, v Juventusu je jednou z mnoha. Kolem sebe má reprezentantky osmi zemí. „Konkurence je obrovská. Ale není to nic, co bych nečekala. Makám nadoraz, abych se dostala do sestavy," říká Stašková.

Útočnice Andrea Stašková na tréninku Juventusu Turín.

Juventus Turín

Premiéru by si mohla odbýt ve víkendové přípravě nebo další týden v duelu Italského poháru. Liga se rozběhne zkraje září po reprezentačním srazu. Atraktivní zápasy prý družstvo odehraje na hlavním stadionu. „Zahrát si na trávníku, kde běhá můj oblíbenec Ronaldo, je pro mě velkou motivací," říká Stašková.

Když byla v květnu v Turíně na schůzce s vedením klubu, viděla naživo zápas Juventusu v Serii A. Ronaldo zrovna kopal penaltu. „Natáčela jsem si ji na telefon. Nedal ji. Přemýšlím, jestli na něj mám znovu jít, abych mu nepřinesla smůlu," směje se Stašková.

Devatenáctiletá fotbalistka Andrea Stašková přestoupila do Juventusu Turín.

Twitter

Míč byl odmala její nejoblíbenější věcí. S fotbalem začala už ve čtyřech, přivedl ji k němu táta, který hrával za Znojmo. Do patnácti let působila v klukovských mužstvech, ve starších žácích a v dorostu prý občas čelila pošklebování. Někteří spoluhráči nepřekousli, že je lepší než oni.

„Poslouchala jsem narážky, že tam nemám co dělat, že fotbal není sport pro holky. Zakousla jsem se, chtěla jsem dokázat, že budu lepší než oni. Povedlo se," uzavírá česká reprezentantka.